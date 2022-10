Il paradiso delle signore 7 anticipazioni: Marco e Tancredi, l’articolo della discordia!

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, per fare un torto ad Adelaide (Vanessa Gravina) che è sempre intenzionata ad eliminare la figura di Flora (Lucrezia Massari) dal Paradiso, Umberto (Roberto Farnesi) pensa di colpire Marco (Moise Curia) mettendo in dubbio la liceità nel reperire certi documenti da parte del ragazzo per il suo articolo sulla vicenda Vajont: potrà così ricattare la Contessa e ottenere le quote del Paradiso!

Umberto però non ha fatto i conti con la sensibilità del ragazzo e la sua grande passione per il mestiere di giornalista, ma soprattutto non considera la posizione del fratello Tancredi (Flavio Parenti) che è il presidente del circolo della stampa di Torino.

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Vittorio e Roberto dalla parte di Marco

L’articolo di Marco sul Vajont infatti verrà pubblicato sul Paradiso Market, ma Umberto dovrà riconsiderare il suo piano e arriverà allo scontro con Vittorio (Alessandro Tersigni), che nel frattempo sarà riuscito ad intercettare il piano del commendatore grazie a Matilde (Chiara Baschetti)…

Cosa succederà? Finirà che Marco si inimicherà il fratello Tancredi oltre che Umberto. Quest’ultimo e Tancredi infatti si dissoceranno dall’articolo in un comunicato stampa, mentre Vittorio e Roberto (Filippo Scarafia) saranno invece dalla parte del giovane Sant’Erasmo. Ma perché per Marco è così importante l’opinione di suo fratello? E quanto inciderà questa reazione di Tancredi sul futuro lavorativo del consanguineo?

Quel che è certo è che a quel punto Marco chiederà l’appoggio di Adelaide raccontandole che suo fratello sta facendo di tutto per boicottarlo nel suo mestiere e la zia si prodigherà per organizzargli nuovi colloqui, ma non prima di accusare Umberto di aver rovinato la vita di Marco…

Lo stesso Marco, sempre più preoccupato di non trovare un nuovo lavoro, confesserà a Stefania (Grace Ambrose) di aver preso una decisione molto sofferta: cosa avrà scelto di fare? La scelta di pubblicare il suo articolo sul Vajont sul Paradiso market potrebbe essere l’inizio della fine per la sua carriera giornalistica?