Il paradiso delle signore 7: Matilde danzerà con Vittorio? Anticipazioni

Vento di novità al Paradiso delle Signore, dove l’arrivo di Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) porta una serie di cambiamenti anche nel reparto creativo del grande magazzino.

A dare il “la” era stata la richiesta da parte dell’imprenditrice di commissionare a Maria (Chiara Russo) un abito da debuttante per la baronessina Foppa, ma questa volta la stessa Matilde si metterà ancora di più in gioco e penserà di lanciare una nuova linea di lingerie al Paradiso delle Signore: chi la disegnerà? Già in passato c’era stata una linea di lingerie in occasione del lancio del Paradiso Market, ma la nuova idea costituirà sarà una sorta di “prima volta” da quando il grande magazzino ha un brand proprio.

Spoiler Il paradiso daily: serata di gala in arrivo!

Dopo aver proposto la linea ad un Vittorio (Alessandro Tersigni) sin da subito molto entusiasta, i due lavoreranno insieme al lancio della nuova collezione e, per promuovere i nuovi corsetti della collezione, decideranno di proporre una serata di gala a tema Gattopardo con ballo finale al Paradiso, dopo la visione del relativo film al cinema Corso.

Anche le Veneri saranno protagoniste della vicenda e, oltre ad indossare dei meravigliosi abiti, verrà chiesto loro di prendere lezioni di valzer. Ma, a parte questo, il ballo sarà soprattutto l’occasione per Vittorio di chiedere a Matilde di danzare con lei: riusciremo a vedere la tanto attesa scena di un ballo romantico tra i due? Certo che sì, ma ne riparleremo!