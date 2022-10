Il paradiso delle signore 7 anticipazioni: il nuovo ricatto di Umberto ad Adelaide!

Da quando lavora insieme a Maria (Chiara Russo), Flora (Lucrezia Massari) avverte la presenza e la sempre maggiore valorizzazione della stilista siciliana come una minaccia per lei, temendo di perdere il posto visto che Adelaide (Vanessa Gravina) è sempre in agguato. È per questo che nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) proverà a difendere la compagna, ma i suoi mezzi saranno sempre leciti?

Nello specifico, Umberto chiederà alla baronessa Foppa di assumere Maria per toglierla dal Paradiso, ma la stilista deciderà di rimanere a lavorare al grande magazzino e Flora la umilierà nuovamente per difendersi da un attacco di Adelaide. Sarà a quel punto che Umberto deciderà di agire per risolvere la situazione una volta per tutte. Chi attaccherà questa volta il commendatore per colpire la cognata?

Il paradiso delle signore, spoiler: Umberto “usa” Marco per ricattare Adelaide

Il malcapitato sarà Marco (Moise Curia), che – dopo l’esperienza lavorativa nella zona del Vajont – sarà pronto a pubblicare il reportage sulla tragedia nel successivo numero del Paradiso Market, ma Umberto metterà in dubbio la liceità nel reperire certi documenti da parte del ragazzo per il suo articolo. Tutto questo allo scopo di ricattare Adelaide e ottenere le quote del Paradiso, ma la Contessa come reagirà? Ebbene, proverà a nascondere a Matilde (Chiara Baschetti) il ricatto di Umberto ma capirà che ha bisogno dell’aiuto della Frigerio…

Ci saranno nuove incomprensioni tra Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Matilde, divisa a metà tra la fedeltà ad Adelaide e la lealtà nei confronti di Vittorio e del Paradiso? Riuscirà Marco a pubblicare il suo articolo senza ingerenze da parte di Umberto e che ruolo avrà Vittorio in tutto questo? Di tutto questo parleremo a breve…