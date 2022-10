Il paradiso delle signore 7 anticipazioni: Veronica e Gloria, cena con (brutta) sorpresa!

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Gloria Moreau a cena a casa Colombo

A Il paradiso delle signore, grazie all’aiuto della figlia Stefania (Grace Ambrose) e alla risonanza mediatica del libro su sua madre, Gloria (Lara Komar) è finalmente libera dal carcere ed è dunque festa in casa Colombo. Il clima di gioia però è presto turbato dalla preoccupazione di Veronica (Valentina Bartolo), attuale compagna di Ezio (Massimo Poggio) che comincia a temere sempre di più la presenza della Moreau.

Cosa farà la Zanatta per allontanare le sue paure? La risposta è: cucinare. Nelle prossime puntate, infatti, Veronica inviterà a cena Gloria per dimostrare le sue buone intenzioni, dietro le quali, però, forse si nasconderà proprio il bisogno di allontanare la paura che la Moreau, ora che è libera, possa rappresentare una minaccia per il suo rapporto con Ezio…

Trame Il paradiso delle signore 7: una telefonata che infrangerà un sogno…

Ma Gloria, attualmente concentrata sul rapporto con la figlia Stefania da recuperare, accetterà l’invito a casa Colombo? La Moreau, pur con una certa preoccupazione, dirà di sì. La cena dunque si farà e avverrà in un clima di cordiale formalità: sarà piuttosto surreale vedere allo stesso tavolo la moglie legittima di Ezio con la figlia legittima da una parte e la futura moglie con sua figlia dall’altro lato!

Ezio ha chiesto l’annullamento del matrimonio con Gloria e sono tutti in attesa di riceverlo, ma sarà proprio alla fine di quella cena che qualcosa avverrà: giungerà una telefonata che potrebbe infrangere il sogno di Veronica di sposare Ezio. Riusciranno dunque i due a diventare marito e moglie? Non rimane che guardare i prossimi episodi per saperlo!