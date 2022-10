Il paradiso delle signore 7 anticipazioni: arriva Vito Lamantia!

Spoiler Il paradiso delle signore 7: nuovo contabile in arrivo!

Al Paradiso delle Signore non è mai mancato un contabile di riferimento: da Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) a Beatrice Conti (Caterina Bertone) e Anna Imbriani (Giulia Vecchio) prima Venere e poi contabile, tutti questi personaggi si sono susseguiti al grande magazzino dove la figura del ragioniere è sempre stata presente fino a oggi.

Dalla partenza per l’America di Anna, però, al Paradiso è rimasto solo Vittorio (Alessandro Tersigni) ad occuparsi di tutto, anche dei numeri, ed è per questo che il direttore necessiterà a breve di una figura che se ne occupi. È dunque in arrivo il nuovo contabile direttamente da Partanna: Vito Lamantia . L’attore che lo interpreterà, Elia Tedesco, aveva di recente ufficializzato il suo ingresso durante il mese di ottobre e infatti lo vedremo a partire dalla prossima settimana.

Trame Il paradiso 7: perché Vito arriva a Milano?

Il giovane siciliano, di origini umili e dal passato poco chiaro di cui non ama parlare, sarà subito attratto da un annuncio per il posto di contabile al Paradiso e il suo interesse sembrerà proprio legato alla sfera lavorativa. Vito verrà inizialmente respinto per svolgere questa mansione, ma poi succederà qualcosa che rimescolerà le carte in gioco e sarà finalmente assunto. Ma siamo sicuri che l’ingresso di Vito sarà proprio legato al lavoro?

Nonostante le ambizioni del giovane, si potrebbe pensare che la sua presenza al Paradiso sia legata ad un personaggio in particolare e che, viste le origini in comune, questo personaggio sia Maria (Chiara Russo): sarà davvero così? Riusciremo a saperne di più sui trascorsi del nuovo contabile? Per scoprirlo non ci resta che vedere i prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore!