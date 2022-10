Il paradiso delle signore 7: Valentina Tomada entrerà nel cast

L’attrice Valentina Tomada new entry al Paradiso delle signore

Ogni anno, con l’avanzare della stagione, Il paradiso delle signore inserisce nel suo cast qualche new entry destinata a portare nuovi sviluppi nelle trame. E pare che anche in questo settimo ciclo sarà così!

Come già sappiamo, prestissimo conosceremo Vito Lamantia (Elia Tedesco), il nuovo contabile del Paradiso che irromperà nella fiction daily di Rai 1 con “ambizioni amorose” già piuttosto delineate. Chi riguarderanno? Non ci vorrà molto per scoprirlo…

Inoltre, ormai tutti aspettano l’ingresso in scena del tanto nominato Tancredi di Sant’Erasmo. Il personaggio, pur non avendo ancora fatto capolino sui nostri teleschermi, ha paradossalmente una vita già piuttosto attiva nelle vicende del grande magazzino milanese e quindi non resta che attenderne l’arrivo in video; come già sappiamo, Tancredi sarà interpretato da Flavio Parenti.

Il paradiso delle signore 7, casting news: arriva Valentina Tomada

Ma non finisce qui, perché c’è una bella novità dell’ultim’ora! Facendo seguito a un rumor che già circolava da un po’, possiamo ora anticiparvi che al cast del Paradiso 7 si aggiungerà anche Valentina Tomada, attrice già molto conosciuta dal pubblico televisivo grazie alle sue partecipazioni in diverse fiction / soap come Vento di ponente, Incantesimo, Vivere e Centovetrine.

Sui suoi social, Valentina ha pubblicato una foto (quella che vedete in cima al post) in cui è con il collega Pietro Genuardi e che praticamente ufficializza la sua futura entrata al Paradiso delle signore. Quale sarà il suo ruolo? E con quale personaggio o gruppo di personaggi avrà maggiormente a che fare? Ne riparleremo a tempo debito…