Il paradiso delle signore 7: Clara si nasconde in magazzino per restare a Milano, Irene ci stupirà? Anticipazioni

Anticipazioni Il paradiso delle signore 7: grossi guai per Clara Boscolo!

A Il paradiso delle signore, occhi puntati su Clara (Elvira Camarrone): la new entry, fuggita dal paese e ospite nella canonica dello zio Don Saverio (Andrea Lolli), deve lasciare il luogo dove attualmente soggiorna per via dei problemi con la perpetua. Rimasta sola, la ragazza chiederà dunque aiuto alle altre veneri ma Irene (Francesca Del Fa) non la vorrà in casa: sarà sempre così?

Quel che è certo è che nelle prossime puntate della fiction daily di Rai 1, per poter rimanere a Milano a lavorare al grande magazzino, Clara mentirà allo zio dicendo di essere stata accolta a casa delle ragazze e, grazie alla complicità di Alfredo (Gabriele Anagni), troverà intanto una sistemazione di fortuna in magazzino (che, però, non potrà durare a lungo).

Spoiler Il paradiso 7: Clara nuova coinquilina di casa ragazze?

La trama del rifugio ricorda quella di due stagioni fa di Irene e Rocco, quando la venere – in lite col padre e non sapendo dove andare – si era rifugiata in magazzino grazie al giovane ciclista e ai fan era parso essere l’inizio di una bella storia d’amore tra i due, salvo poi finire in un altro modo: sarà la volta buona per Irene di trovare l’amore?

Fatto sta che, per via di alcuni movimenti in magazzino, Irene sospetterà che Alfredo porti lì le sue conquiste e lui sarà costretto a mentire per salvare Clara, ancora nascosta.

Sarà Gemma (Gaia Bavaro) ad inchiodare Clara e a costringerla a rivelarle dove dorme; a quel punto la Zanatta junior vorrà aiutare la sua nuova amica ma rischierà di non fare in tempo, in quanto Don Saverio scoprirà la bugia della nipote e deciderà di rispedirla al paese.

Spaventata e messa alle strette dallo zio, Clara non dirà alle Veneri di essere costretta a tornare al paese ma, quando Irene scoprirà che la ragazza sta per lasciare la città, compirà un gesto inaspettato. Clara sarà la nuova coinquilina di casa ragazze? E Alfredo riuscirà a conquistare Irene? Guardiamo insieme i prossimi episodi per scoprirlo!