Il Paradiso delle Signore 7 anticipazioni: Ludovica tornerà cambiata? Intervista a Giulia Arena

Che cosa ne sarà dell’amore tra Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e Ludovica Brancia di Montalto? E’ questa la domanda che attanaglia ormai da qualche mese i telespettatori de Il Paradiso delle Signore visto che la ragazza, dopo essere stata lasciata dal suo grande amore, ha deciso di andare via da Milano insieme a Ferdinando di Torrebruna (Fabio Fulco).

Un vero e proprio colpo di scena finale di cui abbiamo avuto occasione di parlare con Giulia Arena, la storica interprete di Ludovica. Ecco che cosa ci ha raccontato.

Il paradiso delle signore 7: Tv Soap intervista Giulia Arena (Ludovica Brancia di Montalto)

Ciao Giulia, bentornata su Tv Soap. Partiamo dal finale della scorsa stagione, con Ludovica che ha lasciato Marcello a Milano per partire con Ferdinando alla volta della Grecia…

Tecnicamente è Ludovica che è stata lasciata da Marcello, se proprio vogliamo dirla tutta. Scherzi a parte, Ludovica è partita con il cuore spezzato; ha scelto di cambiare aria, che è quello che alla fine facciamo tutte noi donne quando riceviamo una delusione… È inutile negarlo!

Ferdinando è quindi arrivato al posto giusto al momento giusto. Le ha proposto di andare in un luogo distante e, soprattutto, lontano dal gossip. Tra l’altro, in quel modo, Ludovica ha potuto staccarsi anche da Marcello, visto che sarebbe stata ogni volta una pugnalata vederlo. Peraltro, come ormai sapete, Ludovica sta rimanendo in Grecia più del previsto…

Diciamo che Ludovica fa sempre delle lunghe pause, anche se poi fortunatamente la rivediamo. La domanda sorge però spontanea: quando si riaffaccerà a Milano, come la troveremo? Sarà predisposta verso Marcello?

Secondo me tornerà dopo essersi forzata di mettersi l’anima in pace. È andata via con un Marcello irremovibile sulla sua scelta di interrompere la relazione. È stato molto duro e sono volate delle parole pesanti con delle osservazioni che sicuramente, mi viene da pensare e immaginare, l’avranno logorata dentro per mesi.

Ludovica tornerà quindi con l’idea di dover, per forza e non per sua volontà, voltare pagina. Il problema è che lei l’ha cambiata in un senso, mentre Marcello in un altro. Sarà convinta di trovare una situazione tranquilla e di svolta inevitabile, per quanto non felice da parte di entrambi, e forse non è così.

Anche perché Marcello ha studiato grazie ad Adelaide (Vanessa Gravina) per tutta l’estate al fine di far breccia nel cuore di Ludovica…

Esatto, ma questo lei non lo sa. È convinta di tornare e dover ripartire ricomponendo le sue macerie. Non c’è più sua madre Flavia (Magdalena Grochowska) e non ha più Marcello, il suo primo vero grande amore. Si accontenta dunque di dare ragione a quelle che erano le parole di sua mamma, ossia che doveva trovare semplicemente un uomo che la facesse stare tranquilla perché l’amore non è un fulmine come lei credeva.

Troveremo dunque una Ludovica disillusa sull’amore?

Sì, sarà molto disillusa sull’amore. Forse è stata anche un po’ costretta dalle circostanze a fare un passo indietro rispetto a tutta la bella evoluzione che ha avuto.

E mamma Flavia? La rivedremo?

No, mamma Flavia non torna a fare altri danni. Ogni volta che va a farle visita succede un dramma… D’altronde, se Marcello e Ludovica sono entrati in crisi è stata anche a causa della finta malattia della madre. C’è stata un’escalation di problematiche che, sicuramente, erano già all’interno della loro relazione. Ma mi viene da pensare che il motivo per cui si sono lasciati nasca proprio da questo piano messo in piedi da Flavia, la quale, in quanto mamma, è l’unica persona che probabilmente Ludovica amava di più rispetto al proprio fidanzato. Per questo, l’amore puro di Ludovica per Marcello è capitolato.

Sei soddisfatta dello spazio sempre più maggiore che Ludovica sta avendo? È partita da antagonista, mentre adesso è una vera e propria eroina romantica…

Eh sì: chi l’avrebbe mai detto? Devo dire che mi ha stupito e mi stupisce ogni anno di più. Secondo me, una delle cose più belle, per un progetto come Il Paradiso delle Signore, è poter crescere insieme ai propri personaggi. E io sto vedendo tanto Ludovica crescere.

Mi piace come sta crescendo, anche quando sbaglia. In qualche modo, anche io sto maturando con lei perché mi mette sempre davanti a nuove sfide e consapevolezze. Sono sempre molto felice e, come ti dicevo, stupita di quello che accade.

Per il futuro c’è qualcosa che auguri a Ludovica?

Le auguro di non essere così disillusa e che capisca davvero, visto anche il percorso che ha fatto, quali sono le cose importanti della vita. Auspico che si scrolli di dosso questi schemi sociali che tanto la attanagliano al circolo.

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione