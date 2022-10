Il paradiso delle signore 7: QUINTO è vivo! Salvatore e Anna resteranno insieme? Anticipazioni

Al Paradiso delle Signore le sorprese non mancano mai e alla trama di Salvatore (Emanuel Caserio) ed Anna (Giulia Vecchio) si aggiunge ora una vecchia conoscenza del grande magazzino: stiamo parlando di Quinto (Cristiano Caccamo), il marito della Imbriani (l’aveva sposata durante la seconda stagione della versione serale del Paradiso, ambientata qualche anno prima).

Il consorte creduto defunto di Anna infatti è il motivo che aveva spinto lei a partire; il giovane – considerato disperso in mare – era prigioniero in un carcere del Sud America, ma la nostra protagonista lo ha scoperto solo poco tempo fa (tramite quella “strana” telefonata a cui abbiamo assistito, ricordate?) e ha inscenato la storia dell’operazione della madre Caterina per andare a salvarlo. Sarà proprio Anna, al suo imminente ritorno a Milano, a raccontare l’incredibile svolta a Salvo. Come reagirà quest’ultimo?

Spoiler Il paradiso delle signore 7: il destino di Anna e Salvatore

Dopo un primo shock iniziale, i due coniugi sembreranno riavvicinarsi ma Salvatore sarà comunque in ansia per la sua storia con Anna: Quinto infatti, oltre ad essere stato il grande amore di Anna in passato, è anche il padre (seppur non naturale) della piccola Irene. La suocera Caterina, inoltre, non farà che acuire le preoccupazioni del giovane…

Anna cercherà in tutti i modi di rassicurare Salvatore, il cui pensiero però andrà a Irene che finalmente potrebbe riabbracciare il suo padre, o meglio l’uomo che la bambina considera il vero padre: Irene è infatti figlia di Massimo Riva (Paolo Bovani), primo amore di Anna, che la ingannò in quanto sposato lasciandola incinta della figlia durante la prima stagione del serale della fiction.

Riusciranno i due giovani a rimanere insieme nonostante tutto? La verità è che a un certo punto sarà proprio Salvatore a prendere una decisione inattesa; sarà anche una decisione clamorosa? Sta di fatto che Salvo vedrà Anna e Quinto insieme, cosa che gli farà aprire gli occhi…