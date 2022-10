Il paradiso delle signore 7 anticipazioni: Marcello e Adelaide, puro interesse o qualcosa di più?

Spoiler Il paradiso delle signore 7: la scalata di Marcello Barbieri

Adelaide (Vanessa Gravina) ha accolto Marcello (Pietro Masotti) sotto la sua ala protettiva finanziandogli un soggiorno di tre mesi in Svizzera per introdurlo al mondo degli affari: lui sarà finalmente all’altezza di Ludovica (Giulia Arena) mentre lei potrà vendicarsi di Umberto (Roberto Farnesi). Sarà l’inizio di un rapporto basato sull’interesse o nascerà qualcosa di più?

Nelle prossime puntate vedremo Adelaide agire con un piano un ben preciso per il giovane barman, che si era trovato al posto giusto al momento giusto quando aveva appreso dell’affare scippato ad Umberto per mano di Fumagalli. L’incontro con il banchiere, però, non è andato come lei aveva previsto, in quanto Fumagalli ha riconosciuto nel giovane uomo che la Contessa gli proponeva l’ex direttore di sala del circolo e ne ha sottolineato l’inesperienza…

Tuttavia Adelaide di Sant’Erasmo difficilmente si dà per vinta e infatti presto vedremo la Contessa comunicare a Marcello che ha ottenuto il suo primo impiego accanto a uno dei più importanti banchieri d’Italia, ma un imprevisto potrebbe rendere più difficile del previsto per Marcello essere all’altezza: infatti il barman – ancora diviso tra il mondo della finanza e la caffetteria – sarà presto impegnato a preparare gli aiuti umanitari per gli sfollati della tragedia del Vajont.

Trame Il paradiso delle signore 7: Adelaide e Marcello sempre più amici

Ma intanto a che punto stanno le cose tra Adelaide e l’amore della sua vita Umberto? Ebbene, Adelaide organizzerà per il Vajont una raccolta fondi al Circolo e incaricherà Fiorenza (Greta Oldoni) di coinvolgere la Banca Guarnieri che Umberto pretenderà che la richiesta provenga dalla Contessa in persona e sarà a quel punto che Marcello si avvicinerà ad Adelaide in atteggiamento amicale, consigliando alla donna di dimenticare Umberto: che sia l’inizio di un rapporto basato sull’amicizia e non sui loro interessi?

Adelaide suggerirà a Marcello di lasciare la Caffetteria se vuole diventare qualcuno, ciò mentre gli impegni professionali di Marcello al di fuori del bar cominceranno effettivamente a mettere Salvatore (Emanuel Caserio) a dura prova…

Eh sì: il collega e amico di Barbieri si convincerà che Marcello voglia lasciare la Caffetteria e, sentendosi già solo, sarà disperato. Riuscirà il giovane Barbieri a conciliare questi due mondi profondamente diversi senza scontentare nessuno?