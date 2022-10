Anticipazioni seconda puntata della fiction Mina Settembre 2, in onda domenica 9 ottobre in prima serata su Rai 1:

Le signorine Esposito

Claudio porta Mina da quelle che per lui sono state delle specie di zie putative, le signorine Esposito, cinque sorelle sull’ottantina alle prese con un bizzarro problema. Questa avventura unisce molto Mina e Claudio, soprattutto quando lei scopre che l’ormai “ex” marito ha rimesso a nuovo la barca di suo padre. Quel gesto così romantico la scioglie e forse anche per questo motivo accetta di andare in soccorso da Irene insieme a Titti, per consolarla della sua separazione e del fatto che Gianluca ha deciso di andarsene di casa. Riusciranno a superare le vecchie ruggini e rimettere a posto il loro rapporto di amicizia?

Wonderwomen

Il caso di tre operaie di fabbrica che, dopo il licenziamento, hanno iniziato a lavorare abusivamente in proprio, viene seguito da Mina, Irene e Titti, che si mettono sulle loro tracce in un comico pedinamento per scoprire la verità. La missione però prende subito una brutta piega: scoperte dalla polizia a intrufolarsi in una fabbrica dismessa, le operaie rischiano grosso. A Mina non rimane che farsi aiutare da Irene, che dovrà rivolgersi all’avvocato Luigi Abbamondi, da tempo innamorato di lei, per provare a tirarle fuori dai guai. Ma a che prezzo? Nel frattempo, Mina sospetta che Domenico abbia una relazione con un’altra e sente montare la gelosia…