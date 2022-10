Anticipazioni terza puntata della fiction Mina Settembre 2, in onda domenica 16 ottobre in prima serata su Rai 1:

Cosa resta di noi

Un insieme di eventi porta Mina a tornare a Procida, nel b&b in cui ha soggiornato con Gianluca. Il motivo è l’arrivo di uno strano ospite, che pare essersi nascosto là insieme a suo figlio. Mentre cerca di capire cosa sia accaduto, Mina deve dividersi tra il desiderio di Claudio di avere un bambino e i dubbi che sempre di più le attanagliano la mente.

Sorprese

La richiesta di Claudio di partire per un viaggio in barca a vela semina molti dubbi in Mina. Pur sapendo che quel viaggio è probabilmente l’ultima possibilità per salvare il rapporto, Mina inizia comunque a seguire un nuovo caso, che vede un suo protetto rischiare di finire in una casa famiglia.