Anticipazioni sesta ed ultima puntata della fiction Mina Settembre 2, in onda domenica 6 novembre in prima serata su Rai 1:

With a little help

L’essersi messa in contatto con la madre biologica di Viola contro la sua volontà costa caro a Mina, che viene sospesa dalla professione di assistente sociale. La donna si trova così costretta a lasciare il consultorio con la morte nel cuore. Questo momento di grande commozione spinge Domenico a prendere le redini della situazione, provando lui a convincere la madre biologica di Viola a ritirare la denuncia contro Mina.

Andare a vedere

Il giorno delle nozze di Titti è ormai vicino e le amiche non potrebbero essere più emozionate di così; eppure qualcosa sembra essere in grado di turbare quel momento così perfetto. Olga, nel frattempo, è tornata a casa ma la storia che racconta non regge.