Lunedì 17 ottobre va in onda su Rai 1 la terza puntata della fiction Sopravvissuti. Ecco anticipazioni e trama dei due episodi della serata:

Episodio 5 – Segreti

Luca si rende conto che non ha attraversato l’inferno per rinunciare così facilmente alla propria famiglia e torna a casa. Intanto Anita, all’ennesimo vicolo cieco in cui si imbatte, comincia a chiedersi se la sua non sia davvero solo un’ossessione: forse i sopravvissuti sono davvero innocenti come dicono. Ma, proprio quella notte, il relitto dell’Arianna torna a Genova. Sull’Arianna, intanto, i sopravvissuti devono affrontare il pericolo di un contagio.

Episodio 6 – Il cerchio si chiude

Ritrovarsi davanti al relitto è emozionante e doloroso per tutti. Anche Sylvie, nonostante Luca continui a tenerla a distanza, decide di salire sulla barca e per la prima volta si rende veramente conto di ciò che ha passato suo marito.