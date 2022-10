Sopravvissuti, trama quarta e quinta puntata del 24 e 31 ottobre 2022 | Anticipazioni

Prosegue su Rai 1 la serie tv Sopravvissuti. La quarta puntata andrà in onda lunedì 24 ottobre, mentre la quinta lunedì 31 ottobre. Vediamo anticipazioni e trame degli episodi:

Episodio 7 – Assassini (24 ottobre)

La scritta davanti alle abitazioni dei sopravvissuti alza la tensione al massimo tra loro. Chi li sta minacciando? Inizialmente sospettano di Anita, poi di Léa. La ragazza, allora, stufa di essere trattata da estranea, si prepara a scappare da Genova con la gemella ma, in una notte di pioggia, poco prima che le due sorelle partano, qualcosa di tremendo glielo impedisce. Sull’Arianna, Armando propone a Léa di sposarlo.

Episodio 8 – Bugie (24 ottobre)

I sopravvissuti cominciano a convincersi di essere in pericolo. Intanto Anita trova la prova che Armando era vivo ben oltre la tempesta. La poliziotta affronta Luca che, di fronte a Sylvie, deve confessare la verità sulla morte di Armando. Sylvie è sconvolta, mentre Anita non è convinta.

Episodio 9 – Speranza (31 ottobre)

Sylvie comprende che Luca ha commesso lo stesso sbaglio che, in fondo, ha fatto lei stessa. Non sarà facile ma ce la faranno a una condizione: da oggi in poi la verità deve venire prima di ogni altra cosa. A Luca non sembra vero e glielo giura. Ma purtroppo, i fatti lo mettono subito a dura prova. Qualcuno minaccia i sopravvissuti che devono correre ai ripari. Ma farlo senza dare nell’occhio sembra impossibile. In barca, Lorenzo e Gabriele impongono con forza il loro nuovo ordine. Razionalità, cinismo e molta poca pietà: per loro questo è l’unico modo di salvarsi. Ma la sete e la fame portano l’equipaggio allo stremo, e a questo nessuno sembra poter porre rimedio.

Episodio 10 – Vittime (31 ottobre)

I sopravvissuti si aggirano per la città cauti e guardinghi. Luca, con una scusa, porta la sua famiglia in montagna. Gli altri prendono ogni precauzione. Tano sembra quasi tornare in sé: “saluta” suo figlio Simone, pronto a tornare davvero a casa e a prendersi le sue nuove responsabilità. Ma non riuscirà a farlo. Anita ormai non ha dubbi. Qualcuno sta minacciando i sopravvissuti, li vuole colpire. Ma chi? E soprattutto, perché? In barca, intanto, il comando di Gabriele e Lorenzo esaspera gli animi fino a provocare un ammutinamento che riconsegna il controllo a Luca. Infine viene avvistata un’imbarcazione: i nostri urlano di gioia. Ma più la barca si avvicina, più l’entusiasmo si spegne.