Sopravvissuti: cast, trama e anticipazioni della nuova fiction di Rai 1

Fiction Sopravvissuti: dal 3 ottobre su Rai 1

Sopravvissuti, nuovo avvincente mystery thriller in sei puntate con Lino Guanciale e Barbora Bobulova, prende il via lunedì 3 ottobre in prima serata su Rai 1. Si tratta di un ambizioso progetto dal respiro internazionale, co-prodotto da Rai Fiction, France Télévisions, ZDF, Rodeo Drive e Cinétévé. Ecco la trama ufficiale:

Al centro del racconto troviamo una barca di nome Arianna. Un viaggio. Dodici passeggeri. Sulla banchina Luca (Guanciale), alla guida del cantiere Leone che ha organizzato la traversata, saluta gioioso sua moglie Sylvie (Stéfi Celma) e le due figlie. Anita (Pia Lanciotti), ruvido ispettore di polizia, guarda partire suo figlio Gabriele (Alessio Vassallo), che sarà il medico di bordo. Tra gli altri, si imbarca anche la famosa attrice Giulia Morena (Barbora Bobulova) con il marito e il figlio. Dopo pochi giorni di navigazione, l’imbarcazione scompare dai radar. Un anno dopo, al largo delle coste venezuelane, viene ritrovato un relitto. È l’Arianna. A bordo, ancora viva, solo la metà dell’equipaggio.

I sopravvissuti sono sconvolti, prostrati dalla fame e dalla sete ma ancora vivi. Interrogati dalle autorità, raccontano della tempesta che ha sorpreso la barca dopo pochi giorni di navigazione, della disperazione dopo un anno alla deriva senza albero, vele e motore. Raccontano degli altri passeggeri, morti durante la terribile tempesta. La gioia del ritrovamento e del ritorno a casa lascia presto spazio a una dura realtà. Non solo la vita che i sopravvissuti hanno lasciato non è più la stessa, ma agli occhi dei propri cari, anche i superstiti sembrano persone diverse. Cosa nascondono? Cos’è successo durante quell’anno? Cosa li aspetta adesso? I sopravvissuti scopriranno che anche a terra dovranno ancora lottare contro i fantasmi del naufragio e contro i sospetti di Anita, che non crede alle loro parole e strenuamente cerca indizi che aprano delle crepe nel loro racconto e facciano emergere la verità.

Il cast della serie tv Sopravvissuti

La serie è stata ideata da quattro allievi della prima edizione del Master di Scrittura Seriale organizzato da Rai Fiction in collaborazione con la Scuola di Perugia: Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano, i quali – sotto la guida della headwriter Viola Rispoli e dello sceneggiatore Massimo Bacchini – hanno preso parte alla successiva fase editoriale.

Nel cast, diretto da Carmine D’Elia (regista della prima stagione di Mare Fuori), accanto a Guanciale e Bobulova ci sono Luca Biagini, Stéfi Celma, Vincenzo Ferrera, Giacomo Giorgio, Pia Lanciotti, Elena Radonicich, Fausto Maria Sciarappa, Camilla Semino Favro, Alessio Vassallo, Maddalena Crippa, Carmine Recano, Desiree Popper, Florian Fitz e Nicolas Maupas.

Dopo l’esperienza di Noi, il family drama ispirato al fenomeno mondiale This is us, Lino Guanciale torna in tv con un nuovo ruolo completamente inedito. L’attore abruzzese (che il prossimo inverno sarà su Rai1 con la seconda stagione de Il commissario Ricciardi), ha descritto la nuova serie come una sorta di ibrido tra due grand cult americani, Lost e Homeland: con il primo condivide il tema del naufragio, con il secondo invece “la vertigine interiore profondissima dei personaggi“.

Insomma, si preannuncia un mix di suspense, mistero e segreti, destinati a far crescere l’attesa dei fan. L’appuntamento è dunque per il 3 ottobre su Rai 1 dopo I soliti ignoti.