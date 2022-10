Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la scoperta di FLORIAN e MAJA

La natura è sempre stata nel destino di Florian Vogt (Arne Löber) e Maja von Thalheim (Christina Arends). E sarà proprio l’amore per animali e foreste che – nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore – porterà i due protagonisti a fare una scoperta destinata a cambiare la loro vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian perde il lavoro negli Stati Uniti

Fin dall’inizio della loro storia, Florian e Maja sono stati legati dal comune amore per la natura. Se il giovane guardacaccia darebbe la vita per salvaguardare boschi e animali, la von Thalheim è infatti una grande appassionata di fotografia di paesaggi: un hobby, questo, che l’ha portata ad avvicinarsi al suo amato.

Non c’è dunque da stupirsi se, quando Florian ha ricevuto l’incredibile proposta di lavorare in un parco naturale negli Stati Uniti, Maja è stata la prima a sostenerlo, dicendosi disposta a lasciare tutto pur di seguirlo.

Ebbene, purtroppo alla fine quell’opportunità sfumerà, in quanto la posizione verrà data ad un altro candidato. Per un’occasione mancata, però, una nuova è dietro l’angolo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian e Maja incontrano uno sconosciuto

In attesa di decidere di cosa fare del proprio futuro, Maja e Florian continueranno a godersi la ritrovata felicità l’una accanto all’altro. E, inutile dirlo, trascorreranno la maggior parte del proprio tempo nella natura.

Sarà proprio durante un’escursione nel bosco che i due innamorati avranno un’esperienza inaspettata: si imbatteranno niente meno che in un cavallo! E non è finita qui: vicino all’animali i ragazzi troveranno delle torce spente.

Ebbene, prima che Maja e Florian capiscano cosa stia accadendo, si presenterà davanti loro un uomo che – per l’orrore dei due ragazzi – si appresterà ad appiccare il fuoco nel bosco! Cosa avrà in mente lo sconosciuto? E Florian riuscirà a fermarlo?

Per ora vi anticipiamo che questo incidente apparentemente drammatico è destinato a stravolgere la vita dei due protagonisti…