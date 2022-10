Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il coraggioso gesto di GERRY

Non c’è nulla che Gerry Richter (Johannes Hut) non farebbe pur di rendere felice Shirin Ceylan (Merve Çakır)… e presto lo dimostrerà! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il fratello di Max (Stefan Hartmann) si lancerà infatti in un’impresa molto particolare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry vuole aiutare Shirin

La prima persona che Gerry ha incontrato quando è arrivato a Bichlheim è stata Shirin. Ed è stata proprio la bella amica di Maja (Christina Arends) ad entrare maggiormente nel suo cuore…

Perdutamente innamoratosi della fanciulla, il giovane Richter ha più volte dimostrato di essere disposto a tutto pur di far colpo su di lei o anche, più semplicemente, per renderla felice. E così, quando ha scoperto che la sua amata sogna da sempre di aprire un salone di bellezza tutto suo, ha deciso di aiutarla… costi quel che costi!

Come sappiamo, è stata questa la motivazione dietro alla decisione di Gerry di partecipare al prestigioso torneo di golf del Fürstenhof. Il montepremi in palio, infatti, gli permetterebbe di aiutare Shirin a rilevare un centro estetico a Bichlheim. Purtroppo, però, la ragazza non potrà aspettare fino ad allora…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry rileva il salone di bellezza per Shirin

Dopo essersi vista negare un finanziamento da parte della banca, la Ceylan rischierà infatti di perdere l’occasione della vita. Il risultato? Disposto a tutto pur di rendere felice la sua amata, il giovane Richter si rivolgerà all’amico Erik (Sven Waasner). E, inutile dirlo, quest’ultimo non seguirà le vie convenzionali…

Ben consapevole che Gerry non dispone delle garanzie necessarie per aggiudicarsi il salone di bellezza, l’uomo metterà su una vera e proprio commedia per impressionare il proprietario del locale, presentando il giovane Richter come una stella nascente del golf.

Il risultato? L’inganno di Erik risulterà darà i risultati sperati, tanto che Gerry riuscirà a firmare il contratto per rilevare il centro estetico per Shirin. Prima di poter dare la bella notizia alla sua amata, però, il giovane Richter dovrà vincere il torneo ed ottenere il capitale necessario per onorare il contratto. Ci riuscirà?