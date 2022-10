Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: brutto colpo per ERIK

Erik Vogt (Sven Waasner) è senza dubbio un uomo dalle mille risorse e di indiscusso talento. Capacità che, come spesso accade, vanno di pari passo con l’ambizione. Purtroppo per lui, però, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore le sue chance di ottenere un lavoro al proprio livello verranno vanificate proprio dalla persona a cui tiene di più: Yvonne Klee (Tanja Lanäus). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Erik cambia lavoro

Dopo essere stato a lungo complice e compagno della perfida dark lady Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), nella prossima stagione di Tempesta d’amore il personaggio di Erik avrà una svolta decisamente positiva che lo porterà a trasformarsi su tutti i fronti.

Se nella vita privata Vogt farà un salto di livello costruendosi una famiglia con l’ex fidanzata Yvonne e la figlia di quest’ultima – Josie Klee (Lena Conzendorf) – a livello professionale l’uomo subirà invece dei durissimi colpi…

Come vi abbiamo anticipato, Erik perderà infatti il suo lavoro al Fürstenhof a causa dei suoi conflitti con Christoph (Dieter Bach), con cui è stato a lungo in guerra proprio per il cuore della bella Yvonne. Per potersi mantenere e, soprattutto, poter aiutare Josie, Vogt sarà dunque costretto a ripiegare su un impiego che normalmente non avrebbe mai considerato: quello di barista al pianobar dell’hotel. Ma gli basterà?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Erik perde il lavoro per colpa di Yvonne

Benché felice di avere nuovamente un lavoro ed un introito, Erik non smetterà di sperare di poter presto aspirare ad un impiega in cui possa sfruttare al meglio le proprie capacità. E così, quando al Fürstenhof comparirà Markus Schwarzbach ((Timo Ben Schöfer) – nuovo comproprietario dell’hotel nonché nemico giurato di Christoph – Vogt vi vedrà la sua grande occasione…

Sarà così che – durante una partita di golf – Erik si presenterà a Markus e cercherà di convincerlo a nominarlo nuovo direttore amministrativo del Fürstenhof. Ruolo che in quel momento sarà ricoperto da Paul (Sandro Kirtzel), braccio destro di Christoph. Schwarzbach accetterà?

Ebbene, l’albergatore si dimostrerà subito interessato alla proposta di Vogt: promuovendo quest’ultimo a direttore amministrativo, infatti, metterebbe un uomo di fiducia al comando dell’hotel, minando di conseguenza il potere di Christoph.

Proprio quando le cose sembreranno ormai fatte, però, accadrà qualcosa di inaspettato: Yvonne colpirà accidentalmente Markus con una mazza da golf, distruggendo così in un istante ogni speranza di Erik di fare carriera! Vogt riuscirà ad ottenere una nuova chance?