Terra Amara anticipazioni: Adnan, il figlio di Zuleyha, sarà in grave pericolo!

Nel corso dei tantissimi episodi di Terra Amara che ci aspettano, i telespettatori vedranno crescere il piccolo Adnan, il figlio di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) che è stato fatto passare da Hünkar (Vahide Perçin) come l’erede legittimo di Demir (Murat Ünalmıs), presunto sterile.

In seguito ad uno dei tanti scontri tra i due uomini che si verranno a creare, Adnan rischierà però di farsi seriamente del male. Scopriamo insieme perché…

Terra Amara, spoiler: Adnan si sparerà con una pistola

Già da ora, possiamo anticiparvi che, al termine di un litigio molto aspro, uno tra Demir e Yilmaz lascerà una pistola incustodita che finirà inavvertitamente nelle mani di Adnan, con quest’ultimo che utilizzerà l’arma per giocare. Come avrete certamente già intuito, purtroppo partirà un proiettile che ferirà gravemente il bambino, il quale fortunatamente riuscirà a salvarsi.

Ma come reagirà Züleyha una volta che scoprirà che Adnan ha rischiato di morire a causa dei continui contrasti tra il marito Demir e l’ex fidanzato Demir? Non mancheremo di informarvi quando queste puntate staranno per essere trasmesse sulle reti Mediaset…