Nel corso degli episodi di Terra Amara già andati in onda su Canale 5, i telespettatori della serie turca hanno avuto modo di conoscere Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), il migliore amico di Demir Yaman (Murat Ünalmış), e la moglie Nihal (Ebru Aytemur). Tuttavia, entrambi i personaggi non resteranno nel cast della telenovela fino all’ultimissima puntata. Scopriamo insieme per quale ragione…

Terra Amara, spoiler: il destino di Cengaver e Nihal

Possiamo infatti anticiparvi che Cengaver verrà ucciso con un colpo di pistola dal losco Hatip Tellidere (Mehmet Polat), un uomo che arriverà a Cukurova quando la prima stagione di Terra Amara sarà ormai agli sgoccioli.

A seguito dell’omicidio, che colpirà in particolar modo Demir ma anche il capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat), Nihal non verrà più coinvolta nelle storyline della serie, tant’è che smetterà di comparire in video nonostante l’amicizia – piuttosto altalenante a causa di diverse incomprensioni – con Züleyha Altun (Hilal Altınbilek).

La duplice uscita di scena di Cengaver e Nihal dovrebbe avvenire entro i primi mesi del 2023. Per quanto riguarda la telenovela, tornerà invece ad essere trasmessa da novembre, subito dopo il finale di Una Vita.