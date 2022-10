Terra Amara, spoiler: ecco chi è Fikret

Quando Terra Amara ritornerà in onda, i telespettatori italiani della telenovela turca assisteranno anche all’ingresso di alcuni nuovi personaggi. Ad esempio, bisognerà fare particolare attenzione al giovane Fikret Fekeli (Furkan Palalı), nipote di Ali Rahmet (Kerem Alışık) legato inaspettatamente anche al clan dei Yaman.

Possiamo svelarvi già da ora che Fikret sarà un figlio illegittimo di Adnan Yaman, padre di Demir (Murat Ünalmış) nonché defunto marito di Hünkar (Vahide Perçin). Non a caso, il giovane arriverà a Cukurova con il chiaro intento di vendicarsi dei Yaman, colpevoli di avergli rovinato la vita, ma con il trascorrere degli episodi interagirà anche con altri volti noti delle storyline principali tra cui Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova).

In ogni caso, quando tali vicende entreranno nel vivo, i telespettatori dovranno porsi una domanda: Demir e Hünkar erano a conoscenza dell’esistenza di Fikret oppure Adnan è riuscito a mantenerlo nascosto pure a loro? Di tale dubbio parleremo più approfonditamente quando la seguitissima soap tornerà in onda. Come sapete, bisognerà attendere la fine di Una Vita, attualmente prevista entro la prima metà di novembre…