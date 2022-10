Terra Amara anticipazioni: Demir diventerà sempre più minaccioso!

Quando Terra Amara ritornerà in onda con le puntate italiane inedite (subito dopo la fine di Una Vita), per Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) non saranno tutte rose e fiori. La donna farà infatti fatica a lasciarsi alle spalle il suo passato romantico e felice con Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e ciò finirà per accentuare irrimediabilmente la gelosia del marito Demir Yaman (Murat Ünalmış). La tensione esploderà così fino ad un punto di non ritorno…

Terra Amara, spoiler: che cosa farà Demir a Züleyha?

Senza entrare troppo nei dettagli, che spiegheremo quando le puntate in oggetto staranno per essere trasmesse su Canale 5, possiamo infatti anticiparvi che l’atteggiamento di Demir diventerà ancora più ossessivo quando Züleyha lo renderà padre – stavolta per davvero – della piccola Leyla.

A quel punto, Demir non sopporterà i continui riferimenti della consorte alla sua vecchia storia d’amore con Yilmaz ed arriverà sia a impedirle di avere rapporto con la figlia e Adnan e sia a rapirla nei pressi di un bosco, dove farà qualcosa di davvero inaspettato e agghiacciante!

Tutto questo, dunque, a quali risvolti porterà? Furiosa per come sarà stata trattata, Züleyha si presenterà nella tenuta Yaman armata di pistola con il chiaro intento di uccidere Demir. Alla fine, la donna farà dunque partire un colpo, ma colpirà il marito oppure… qualcun altro? Quel che è certo è che non mancheranno puntate davvero al cardiopalma…