Terra Amara anticipazioni: DEMIR e il suo sorprendente segreto!

Terra Amara, news: Demir ha un’amante!

Fino ad ora ha dimostrato di essere completamente fedele e soprattutto ossessionato da Züleyha Altun (Hilal Altınbile), visto che non ha esitato nemmeno a tentare di uccidere il rivale in amore Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). Eppure Demir Yaman (Murat Ünalmış) non sarà sempre integerrimo riguardo alla sua fedeltà coniugale.

Quando Terra Amara ritornerà in onda, subito dopo la fine di Una Vita, l’uomo verrà infatti coinvolto in una sorprendente storyline…

Spoiler Terra amara: la tresca tra Ümit e Demir

Senza entrare troppo nei dettagli, di cui parleremo più approfonditamente quando le puntate in oggetto saranno vicine, possiamo infatti anticiparvi che, ad un certo punto, i telespettatori assisteranno alla tresca clandestina tra Demir e la giovane e affascinante Ümit Kahraman (Hande Soral). Si tratta di una relazione che porterà più di un grattacapo a Demir, che ad un certo punto si troverà a dover rischiare persino la propria libertà.

Tuttavia, a quel punto, i telespettatori dovranno porsi una domanda: Demir ha conosciuto Ümit diverso tempo dopo il suo matrimonio con Züleyha oppure sarà stato infedele a quest’ultima fin dal primo minuto? È un aspetto fondamentale nella trama che ci condurrà tra l’altro a diversi colpi di scena, legati anche al personaggio di Sevda Çağlaya (Nazan Kesal), che negli episodi su Canale 5 arriverà soltanto tra tanto tempo…