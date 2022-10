Terra Amara, spoiler: Fadik viene lasciata da Rashid il giorno delle nozze!

Nelle puntate italiane di Terra Amara in onda subito dopo l’epilogo di Una Vita ci sarà sempre più spazio anche per la domestica Fadik (Polen Emre). Anche se fino ad ora non si è distinta certamente per la sua “simpatia”, visto che ne ha combinate di cotte e di crude persino ai danni di della “collega” Gülten Taşkın (Selin Genc), la donna dovrà infatti affrontare un grosso dolore che rischierà di cambiarla radicalmente…

Possiamo infatti anticiparvi che Fadik inizierà una relazione con Rashid, un personaggio che arriverà tra qualche tempo nei prossimi episodi trasmessi da Canale 5. Tra i due innamorati sembrerà quindi procedere tutto a gonfie vele, tant’è che decideranno di sposarsi e organizzeranno nei minimi dettagli il loro “giorno felice”.

Quella che doveva essere una festa si trasformerà però in un vero e proprio incubo, visto che Rashid non si presenterà all’evento e pianterà in asso Fadik quando mancheranno ormai pochissimi minuti alla celebrazione del matrimonio. Una svolta decisamente inaspettata che farà sprofondare la donna in un dolore profondo, anche se potrà contare sul supporto di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Saniye (Selin Yeninci) per cercare di superarlo.

Ci riuscirà? E, soprattutto, Rashid sarà scappato di sua iniziativa o gli sarà successo qualcosa di grave? Ovviamente forniremo maggiori dettagli su questa storyline quando starà per andare in onda in Italia…