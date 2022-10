Terra Amara, spoiler: il futuro di Gaffur nella telenovela

Quale sarà il destino dello “spietato” capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) appena Terra Amara ritornerà in onda su Canale 5 subito dopo l’epilogo di Una Vita? Già da ora, possiamo anticiparvi che l’uomo si troverà a dover affrontare una serie di spiacevoli situazioni…

Come prima cosa, è bene specificare che i telespettatori assisteranno alle vicende di Gaffur sino all’ultimo episodio che caratterizzerà gli eventi ambientati a Cukurova.

Insieme a lui, nel gran finale, ci saranno anche, come vi abbiamo anticipato nei nostri post precedenti, la protagonista assoluta Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e la capricciosa ed arrivista Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu).

In ogni caso, tra una storyline e l’altra, per Gaffur arriveranno dei veri e propri momenti drammatici, dato che ad un certo punto non avrà più al suo fianco né la moglie Saniye (Selin Yeninci) e né la sorella Gülten (Selin Genç).

Che cosa accadrà alle due donne? Come sempre, non mancheremo di informarmi nelle prossime settimane…