Terra Amara, spoiler: Ercüment tenterà di abusare di Gülten

Sul finire della prima stagione di Terra Amara, i telespettatori conosceranno Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), l’affascinante nipote di Hünkar Yaman (Vahide Perçin) e cugino di Demir Yaman (Murat Ünalmış). Durante il suo breve soggiorno a Cukurova, l’uomo svilupperà una pericolosa attrazione per la povera Gülten Taşkın (Selin Genc). Partendo da questi presupposti, la situazione si farà incandescente…

Possiamo infatti anticiparvi che, ad un certo punto, Ercüment vorrà ad ogni costo “fare sua” Gülten, tant’è che non esiterà a cercare di violentarla. Una vera e propria azione riprovevole da parte dell’uomo che, fortunatamente, verrà bloccata sul nascere da Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş), il quale interverrà immediatamente per difendere l’amica e domestica.

Ma come andrà a finire? Per il momento, vi diciamo che uno dei due, durante lo scontro che si verrà a creare, si farà molto male. Non mancheremo dunque di chiarire ogni aspetto di questa vicenda appena la soap turca tornerà in onda a novembre. Bisognerà quindi aspettare, come ormai già sapete, il gran finale di Una Vita, che è ormai agli sgoccioli…