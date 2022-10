Terra Amara anticipazioni: quale destino per la “nonnina” Azize?

Uno dei personaggi più “teneri” di Terra Amara è senz’altro la “nonnina” Azize (Serpil Tamur), la madre di Hünkar Yaman (Vahide Perçin). Molto anziana, la donna è stata presentata fin dalle prime puntate come una persona affetta da demenza senile, motivo per cui ha bisogno di essere controllata 24 ore su 24. Ma quale sarà il destino di Azize nelle prossime puntate italiane della telenovela turca? Cerchiamo di scoprirlo insieme…

Terra Amara, spoiler: ecco quale sarà il destino di Azize!

Vi anticipiamo fin da subito che Azize resterà nel cast fino all’ultimo episodio delle vicende che hanno per protagonista Züleyha (Hilal Altınbilek). Proprio per questo, la donna dovrà affrontare a suo modo le morti della figlia Hünkar e del nipote Demir (Murat Ünalmış), delle quali vi abbiamo parlato nei nostri precedenti post (anche se entreremo maggiormente nei dettagli quando le tragiche uscite di scena staranno per essere trasmesse da Canale 5).

Dopo i tragici eventi luttuosi che la colpiranno, Azize potrà contare sul supporto di Züleyha, sinceramente affezionata a lei, al contrario di Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), che bramerà fino all’ultimo per ottenere tutta la ricchezza dei Yaman poiché certa che spetti a lei usufruirne per diritto. Insomma, il personaggio di Azize continuerà ad essere fondamentale nei futuri risvolti della trama…