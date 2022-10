Terra Amara anticipazioni: Saniye e Gülten legate da un tragico destino!

Terra Amara, spoiler: ecco che cosa succederà a Saniye e Gülten

Manca sempre meno al ritorno in video di Terra Amara: le puntate inedite della produzione turca, come già sapere, verranno infatti trasmesse subito dopo l’epilogo di Una Vita. Oggi ci concentriamo quindi sulle domestiche Saniye Taşkın (Selin Yeninci) e Gülten Taşkın (Selin Genç), visto che alle due cognate spetterà lo stesso tragico destino…

Possiamo infatti anticiparvi che la moglie e la sorella del capomastro Gaffur (Bülent Polat) non resteranno nel cast della telenovela fino all’ultimo episodio!

Purtroppo, le donne verranno infatti investite da un auto in corsa mentre saranno insieme e per loro non ci sarà più nulla da fare, dunque moriranno. Una vera e propria tragedia che farà sprofondare Gaffur in una crisi profonda, poiché si troverà ad avere a che fare con un doppio lutto.

Una volta che si sarà ripreso dal funesto evento, Gaffur riuscirà a rifarsi una vita oppure il suo destino sarà per sempre segnato dal dolore? Non mancheremo di essere più specifici su questa triste vicenda quando le nuove puntate staranno per essere trasmesse su Canale 5…