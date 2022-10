Un colpo di scena decisamente inaspettato avrà per protagonisti Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e il padre “putativo” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Il giovane sparerà infatti per errore al padrino, innescando una serie di conseguenze…

Terra Amara, spoiler: ecco perché Yilmaz sparerà a Fekeli

La storyline si verificherà subito dopo il matrimonio tra Yilmaz e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova). In seguito all’evento, Akkaya scoprirà infatti con estremo sgomento che l’ex fidanzata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) è stata costretta a sposare Demir Yaman (Murat Ünalmış) da Hünkar (Vahide Perçin), la quale aveva minacciato di farlo condannare a morte – per l’omicidio di Naci – nel caso non avesse pronunciato il sì.

Ormai consapevole del fatto che la Altun ha accettato di diventare la signora Yaman soltanto per salvargli la vita, Yilmaz si farà prendere dalla collera e si presenterà da Hünkar, armato di pistola, con l’intenzione di ucciderla. Proprio nell’istante in cui Akkaya premerà il grilletto, Fekeli si metterà quindi in mezzo e farà da scudo con il suo corpo alla Yaman, prendendosi lui la pallottola al posto suo!

Ali Rahmet verrà così portato d’urgenza in ospedale, dove i medici gli presteranno il primo soccorso e lo salveranno. Quanto successo intaccherà però il suo rapporto di fiducia con Yilmaz? Ne riparleremo in futuro…