Terra Amara anticipazioni: Züleyha ferita gravemente, ecco da chi

Quante ne capiteranno alla povera Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) appena Terra Amara ritornerà in onda? Davvero di tutti i colori! La ragazza non potrà infatti restare tranquilla nemmeno per un secondo e, ad un certo punto, rischierà addirittura la sua stessa vita. Fortunatamente, tutto si risolverà però per il meglio…

Terra Amara, spoiler: Züleyha ha un aspro scontro con Müjgan

Recentemente vi abbiamo parlato dell’arresto di Züleyha, che passerà un periodo in carcere dopo aver sparato al marito Demir Yaman (Murat Ünalmış). Una detenzione che non durerà a lungo: alla fine la nostra protagonista verrà rilasciata, ma andrà incontro alla furia della gelosissima dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek), ormai diventata la moglie del suo ex Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

In seguito al rilascio della “nemica”, Müjgan farà quindi in modo di incontrare la Altun e porterà con sé una pistola. Tra le due donne si verrà quindi a creare uno scontro fisico, nel quale ad avere la peggio sarà Züleyha: la donna verrà ferita e soprattutto non sarà soccorsa dalla dottoressa, dato che verrà portata via dalla diabolica zia Behice (Esra Dermancıoğlu), in arrivo prossimamente nelle puntate italiane.

Insomma, per Züleyha la pace sembrerà ancora lontana, ma fortunatamente si rialzerà anche da questo ferimento. E al suo fianco ci sarà ancora una volta Yilmaz, simbolo dell’amore che non ha mai potuto vivere fino in fondo…