Un altro domani, anticipazioni puntata del 1° novembre 2022

Anticipazioni puntata di Un altro domani di martedì 1° novembre 2022 (eccezionalmente ore 16,20)

Nel presente, Tirso ha preso male la seconda chance che si è data la coppia Julia-Sergio e valuta sempre di più l’idea di cedere l’albergo e lasciare per un po’ il paese. Intanto Cloe contatta di nuovo Dani e gli fa un’importante rivelazione.

Nel passato, Carmen continua a godersi le serate della colonia senza pensare più di tanto alle malelingue che circolano sul suo conto. Victor, in ansia per la sua fidanzata, decide di farla sorvegliare. Alicia cerca di passare più tempo con Angel, che tuttavia è molto impegnato con il lavoro; così lei, gelosa e frustrata, decide di parlare con Ventura. Nel corso di una delle sue serate di bagordi, Carmen finisce in una fontana con un tizio che le fa pesanti avances.

Kiros, che sta pedinando Carmen per conto di Victor, interviene in suo aiuto ma nessuno dei due, né Carmen e né Kiros, sa che lei è stata seguita e fotografata da Tristan, un fotografo dilettante che aveva già cercato di abbordarla al Rio Club e che ora la ricatta.