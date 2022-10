Anticipazioni puntata di Un altro domani di lunedì 10 e martedì 11 ottobre 2022

Sergio e Julia sono sempre impegnati a organizzare la prima Giornata del Mobile e vorrebbero che l’evento si svolgesse nell’albergo di Tirso, ma lui non è d’accordo e di conseguenza non si rende disponibile. Julia prosegue a vivere con entusiasmo il suo inatteso idillio con Sergio. Ora i due, che non sono più sposati, si sentono liberi e tranquilli e Julia appare più disposta a lasciarsi andare, ma al tempo stesso teme che Diana lo venga a sapere.