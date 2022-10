Un altro domani, anticipazioni dal 10 al 14 ottobre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre 2022

Sergio e Julia vorrebbero organizzare la prima Giornata del Mobile: un’esposizione dei mobili di Julia per entrare in contatto con grossisti, distributori e proprietari di negozi di mobili. Vorrebbero organizzarla nell’albergo di Tirso, ma lui non si rende disponibile.

Julia continua a vivere con intensità il suo inaspettato idillio con Sergio. I due si sentono liberi e tranquilli e Julia è disposta a lasciarsi andare, anche se la sua serenità è incrinata dalla possibilità che Diana lo venga a sapere.

Spoiler Un altro domani, 10-14 ottobre: la situazione di Carmen è sempre più insostenibile

Nel passato: a Kiros viene affidato il compito di assistere Carmen nei preparativi delle sue nozze, e Patricia ordina a Mabale di scoprire il contenuto delle casse che vengono caricate di nascosto sui camion della fabbrica.

Ventura affida ad Angel una valigetta con l’ordine di non perderla mai di vista. Di nuovo nel presente: Julia e Sergio iniziano a organizzare la prima Giornata del Mobile.

In paese, i furti continuano e la maggior parte delle persone ritiene che Erik sia il responsabile; il ragazzo fa fatica a mantenere i nervi saldi. A Rio Muni, Carmen è molto infastidita dalla scarsa partecipazione di Victor ai preparativi delle nozze.

Siccome Carmen deve prendere tutte le decisioni in compagnia di Kiros, la situazione presto per lei si fa sempre più insostenibile e porta Kiros a esplodere. Dopo la scenata del giorno precedente, Carmen è mortificata e si scusa con Ines, nella quale trova affetto e comprensione. Patricia continua a indagare sui misteriosi bauli caricati sui camion e ne parla con Victor.

Ventura, dopo aver scoperto che qualcuno sta facendo domande sui bauli, minaccia Francisco: deve scoprire di chi si tratta e farlo smettere, o ci penserà lui. Angel vorrebbe rivelare a Ines cosa contiene la valigetta che gli ha dato Ventura, ma la donna, in preda a un raptus di gelosia provocato dalla furba Alicia che le confida di aver saputo che Angel è andato con una prostituta, lo aggredisce accusandolo di essere un bugiardo traditore e si rifiuta di ascoltarlo.