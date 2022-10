Un altro domani, anticipazioni dal 17 al 21 ottobre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre 2022

Angel, confuso, si confida con Alicia, che lo rassicura. Dopo aver trovato un calzino da uomo sotto il letto di Julia, Diana impazzisce al pensiero che sua figlia abbia avuto rapporti intimi con uno sconosciuto nella camera accanto alla sua e va in giro a fare domande a tutti.

Julia ha terminato di prendere i suoi effetti personali ed è disposta ad accettare la sconfitta davanti all’impossibilità di restituire il denaro a sua madre. Ma, proprio mentre sta salutando i suoi amici, riceve la notizia che qualcuno ha saldato il suo debito.

Spoiler Un altro domani: Angel e Ines hanno paura di Alicia

Julia è l’unica proprietaria della bottega e non potrebbe essere più felice. I problemi sorgono quando scopre la causa della stanchezza e della mancanza di energia di cui ha sofferto negli ultimi giorni.

Maria è preoccupata perché da un po’ di tempo Cloe non risponde ai suoi messaggi, ma scopre che ha organizzato un viaggio a Madrid per conoscere Dani di persona. In Africa, Angel e Ines temono che Alicia possa rivelare a qualcuno della loro relazione clandestina; se accadesse, la possibilità di stare insieme svanirebbe per sempre.

A Rio Muni, tutti attendono un importante avvenimento: la festa in cui Victor chiederà la mano di Carmen. Ma la giovane ha pianificato con Kiros la fuga dalla Guinea. Sergio chiede a Julia di rimettersi insieme e lei accetta.