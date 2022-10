Anticipazioni puntata di Un altro domani di giovedì 20 e venerdì 21 ottobre 2022

Nel presente, Maria è in ansia perché Cloe non risponde più ai suoi messaggi, ma a un certo punto scopre che ha organizzato un viaggio a Madrid per conoscere Dani di persona. Sergio chiede a Julia di rimettersi insieme e lei accetta.

Nel passato, Angel e Ines hanno paura che Alicia possa svelare a qualcuno la loro storia clandestina. Intanto, tutti aspettano la festa in cui Victor chiederà la mano di Carmen; la ragazza, però, ha pianificato con Kiros la fuga dalla Guinea.