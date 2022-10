Il carattere “pazzoide” di Alicia Utanares (Elena Gallardo) continuerà ad essere al centro della scena delle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Dopo aver tentato, per fortuna senza alcun risultato, di avvelenare la “rivale in amore” Ines Acevedo (Barbara Oteiza), la ragazza continuerà a fissarsi su Angel Godoy (Ivan Lapadula) e gli farà un’audace proposta…

Un Altro Domani, news: Alicia minaccia Ines

La storyline prenderà il via quando, dopo essersi completamente disintossicata dal veleno, Ines deciderà di tornare a lavorare in libreria. In tal senso, la Acevedo farà subito presente ad Alicia di aver capito che è stata lei ad avvelenarla, ma la dipendente le lascerà intendere che non può inchiodarla alle sue responsabilità perché, in caso contrario, non esiterebbe a rivelare a Ventura (Iago Garcia) che intrattiene ormai da diversi anni una relazione con il giovanissimo Angel.

Data l’evidente minaccia della Utanares, Ines non troverà altra possibile soluzione se non quella di fare il possibile per allontanare Alicia di Rio Muni, tant’è che chiederà ad un suo collega di assumerla in una nuova libreria che starà per aprire nella lontanissima Rio Benito. Anche in questo caso, il tentativo andrà però a vuoto, dato che Alicia si renderà conto dell’inganno e rifiuterà sdegnata la possibile offerta lavorativa…

Un Altro Domani, trame: Alicia dà sempre più di matto

Attenzione perciò ai passi successivi di Alicia, che darà nuovamente di matto appena Angel le proporrà di troncare pubblicamente la loro relazione, inscenata soltanto per evitare che Ventura si accorgesse del fatto che tra lui e Ines ci fosse del tenero. Visto che non sarà disposta a lasciarsi sfuggire il ragazzo, Alicia dirà in lacrime ad Angel che la madre ha minacciato di rinchiuderla in convento proprio a causa della rottura con lui. Tale ragione spingerà il Godoy ad accettare di conoscere la “falsa suocera” al fine di concedere alla Utanares un po’ di tempo per pensare meglio al da farsi.

Dopo le “presentazioni in famiglia”, Alicia continuerà così a fantasticare sul rapporto con Angel e chiederà a Linda Grisel (Esperanza Guardado) alcuni consigli per rendere più “focosa” la sua relazione con il ragazzo. Un dialogo per certi versi surreale, dato che Linda resterà stranita non appena Alicia ammetterà di voler strappare il cuore di Angel dal suo petto per sentirlo pulsare per lei.

Un Altro Domani, spoiler: Alicia chiede ad Angel di “stare” con lei!

Fatto sta che, proprio in seguito a questo scambio di idee, Alicia si farà avanti con Angel facendogli presente che desidera avere una certa intimità con lui. Una proposta che farà drizzare i capelli al Godoy, visto che ricorderà subito alla Utanares che in realtà la loro relazione non è esiste e che è soltanto una copertura.

In quei precisi istanti, Alicia sembrerà così ritornare alla realtà, dato che risponderà ad Angel che ricorda benissimo qual è la natura del rapporto che hanno. Ma ci si potrà fidare davvero delle sue parole? Oppure, col trascorrere delle giornate, la sua evidente follia sarà destinata ad aumentare?