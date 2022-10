Un Altro Domani anticipazioni: Alicia minaccia Ines! Ecco perché

Alicia di Un altro domani in grosse difficoltà, Alicia passa al ricatto!

Il vero volto di Alicia Utanares (Elena Gallardo) emergerà sempre di più nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Completamente ossessionata da Angel Godoy (Ivan Lapadula), la giovane arriverà a minacciare apertamente Ines Acevedo (Barbara Oteiza). Si aprirà così uno scontro tra le donne in cui non mancheranno diversi colpi di scena…

Un Altro Domani, news: Ines scopre che Alicia la sta avvelenando

La faccenda comincerà a delinearsi nel momento in cui Ines avrà diversi malori, che il medico scelto da Ventura (Iago Garcia) ricondurrà al possibile sopraggiungere di un’anticipata menopausa. Dato che nel frattempo sarà stata lasciata persino dall’amante Angel, arrabbiato con lei poiché avrà scoperto che ha fatto di tutto pur di farlo licenziare da Ventura, la Acevedo ripenserà ai suoi malesseri e li troverà simili a quelli del libro Poirot e il mistero di Styles Court scritto da Agatha Christie, che la “fidata” Alicia conosce molto bene.

Con l’aiuto della domestica Enoa (Edith Martinez Val), Ines esaminerà dunque tutti i libri che Alicia le ha portato, finendo per scoprire che l’ha avvelenata pian piano con un veleno – sotto forma di polverina – che ha nascosto negli stessi. Nonostante la scoperta, la donna deciderà però di non denunciare la Utanares…

Un Altro Domani, trame: Ines “marca” Alicia

Per quale motivo Ines sceglierà di non muovere un dito contro la sua assistente? La risposta è molto semplice: lei temerà che, se messa alle stretta, Alicia non esiterà a rivelare a tutti quanti la relazione extraconiugale che ha avviato con Angel ormai da diversi anni…

Comunque sia, una volta che si sarà completamente disintossicata dal veleno, Ines otterrà da Ventura il permesso di tornare a lavorare nella libreria e, come prima cosa, lascerà intendere ad Alicia di aver scoperto il suo gioco e che, presto o tardi, riuscirà a neutralizzarla.

Da un lato la Utanares sembrerà entrare ancora di più in confusione dopo il litigio con Ines, tant’è che un giorno darà l’impressione di stare per incendiare la libreria e verrà bloccata dall’arrivo improvviso di Linda (Esperanza Guardado); dall’altro la Acevedo riuscirà a farsi perdonare da Angel, il quale crederà all’ipotesi dell’avvelenamento portato avanti dalla Utanares (questo succederà quando ritroverà il libro di Agatha Christie con i suoi appunti su come “far fuori” la datrice di lavoro).

Tuttavia, per Ines non sarà affatto facile risolvere il problema, ciò perché Alicia – dopo aver capito che Angel sta cercando di allontanarla nuovamente da lui – passerà alle minacce…

Un Altro Domani, spoiler: Alicia minaccia Ines

Possiamo infatti anticiparvi che, nel corso di un tesissimo scambio di idee, Alicia farà presente a Ines che non le conviene fare qualcosa ai suoi danni, tipo il licenziamento, perché a quel punto tutti saprebbero, a partire da Ventura, che si è macchiata di adulterio con il giovane Angel!

Una minaccia, questa, che la “schizzata” Alicia pronuncerà con il sorriso sulle labbra, incutendo maggiore timore in Ines. La faccenda sarà quindi decisamente complicata da gestire…