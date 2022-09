Un Altro Domani anticipazioni: Angel lascia Ines, ecco perché

Spoiler Un altro domani: Angel e Ines, fine della storia?

L’amore “clandestino” tra Ines Alcevedo (Barbara Oteiza) e il giovane Angel Godoy (Ivan Lapadula) sembrerà raggiungere un nuovo punto di arresto nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Stupito da un’azione riprovevole della sua amante, il ragazzo deciderà infatti di chiudere la liaison con la moglie di Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia). E tutto si innescherà grazie alle losche mosse di Alicia Utanares (Elena Gallardo)…

Un Altro Domani, news: cosa farà Ines contro Angel

La complicata storyline comincerà a delinearsi nel momento in cui Ines sarà preoccupata che Angel, data la sua ascesa professionale, possa cadere negli stessi errori legati all’illegalità che ha commesso il marito Ventura. A quel punto, dato che il Godoy non vorrà proprio saperne di rinunciare al ruolo di prestigio che gli è stato offerto, la Acevedo penserà bene di metterci lo zampino: ruberà al consorte un’ingente quantità di denaro e dei documenti preziosi per fare in modo che lui creda che il responsabile di tale furto sia il fidato Angel.

Da un lato, come la donna aveva previsto, Ventura inizierà a guardare con sospetto Angel, dall’altro la situazione precipiterà quando Ines avrà dei malori presumibilmente riconducibili al sopraggiungere della menopausa. La Acevedo dovrà quindi restare a letto per diversi giorni e sarà costretta a lasciare l’intera gestione della libreria ad Alicia, ancora ossessionata dall’idea di aver un futuro con Angel.

Un Altro Domani, trame: Alicia consiglia a Ventura di far “ricoverare” Ines

Se avete seguito in precedenza i nostri post, sapete già che Alicia ritroverà nascosti nel negozio i soldi rubati da Ines. La stessa Alicia non impiegherà tanto tempo a riunire i tasselli del puzzle, tant’è che spiffererà immediatamente a Ventura ciò che la moglie ha fatto, dicendogli tra l’altro che forse è necessario rinchiuderla per un po’ in una struttura sanitaria adeguata, al fine di evitarle di commettere ulteriori sciocchezze.

Inizialmente, Ventura sembrerà prendere in considerazione l’idea suggerita da Alicia, ma poi si limiterà a ordinare a Ines di restare chiusa nella sua stanza finché lo riterrà opportuno. Dato tutto il caos che si verrà a creare, anche Angel scoprirà presto ciò che la sua amata ha fatto e, deluso, andrà su tutte le furie!

Un Altro Domani, spoiler: Angel lascia Ines

Visto che sarà estremamente rammaricato per come Ines avrà cercato di interferire nella sua vita, facendolo passare per un ladro pur di allontanarlo da Ventura e dalla sua influenze, Angel considererà chiusa la sua relazione e lo comunicherà alla Acevedo, che tenterà invano di farlo desistere dal suo intento.

A “gongolare” per la ferma decisione di Angel sarà dunque Alicia, convinta di avere finalmente campo libero con lui. Ma le cose andranno esattamente come la Utanares si immagina oppure succederà dell’altro?