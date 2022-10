Una nuova incomprensione rischierà di generare degli ulteriori attriti tra Carmen Villanueva (Amparo Pinero) e Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. A causa di un pettegolezzo di troppo di Linda Grisel (Esperanza Guardado), la nostra protagonista crederà erroneamente che il proprio fidanzato stia giocando d’azzardo a carte, ma il tutto sarà il frutto di un grosso equivoco…

Un Altro Domani, news: Victor salva Francisco di un’aggressione

Partiamo col dirvi fin da subito che il vero responsabile del fattaccio sarà Francisco (Sebastian Haro). In una determinata serata, il papà di Carmen berrà infatti più del dovuto e inizierà a discutere con due uomini, al servizio di Ventura (Iago Garcia) con i quali si sarà intrattenuto a giocare a carte (perdendo ovviamente tutto quanto!).

Dato che il Villanueva Senior non avrà abbastanza soldi, gli avversari si faranno sempre più minacciosi nei suoi riguardi e cominceranno a picchiarlo. A risolvere la situazione penserà quindi Victor, che entrerà in difesa del suocero e rischierà di prendersi un colpo di pistola (che però non verrà esploso appena uno dei due riconoscerà Victor come figlio di Ventura). Fatto sta che, in seguito a quanto accaduto, il giovane Velez de Guevara prometterà a Francisco di non fare menzione a Carmen del nuovo guaio nel quale si è cacciato.

Tuttavia, il “segreto” sarà destinato ed emergere prepotentemente…

Un Altro Domani, trame: Linda mette in guardia Carmen su Victor!

Eh sì: come vi abbiamo già anticipato nell’apertura di questo nostro post, Linda scoprirà della baruffa che si sarà venuta a creare a Rio Muni, ma le riferiranno erroneamente che è stato Victor a scatenarla per un debito di gioco contratto. A quel punto, la Grisel non esiterà ad informare Carmen delle ultime presunte cattive azioni del fidanzato.

Anche se avrà accettato di riprendere il fidanzamento con lui su richiesta di Kiros Nsue (Ivan Mendes), in modo tale da organizzare più dettagliatamente la loro fuga romantica dalla Guinea, Carmen si sentirà presa in giro da Victor e deciderà di affrontarlo. Il ragazzo negherà però tutto quanto e, per giunta, manterrà la promessa fatta a Francisco, visto che non le rivelerà che in realtà era il padre il “debitore” di cui nella colonia parlano tutti quanti.

Un Altro Domani, spoiler: Francisco confesserà la verità a Carmen?

Occhio dunque ai successivi passaggi della storyline, dato che Carmen non saprà come muoversi a riguardo e penserà di chiedere consiglio a Francisco, al quale parlerà dei problemi che Victor ha iniziato ad avere, a suo dire, con il gioco. Come si comporterà quindi il Villanueva Senior alla richiesta d’aiuto della figlia? Lascerà che continui a pensare che il promesso sposo si sta indebitando fino al collo oppure le confesserà tutta la verità e il suo coinvolgimento nella questione?