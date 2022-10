Un Altro Domani anticipazioni: Carmen riprende la relazione con Victor, ecco perché

Spoiler Un altro domani: Carmen si riavvicina a Victor, ma non è sincera!

Una nuova “manovra” di Carmen Villanueva (Amparo Pinero) per levarsi di dosso Patricia Godoy (Silvia Acosta) e i suoi ricatti influenzerà le prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Addentriamoci quindi nella spiegazione di questa storyline per capire nei minimi dettagli che cosa accadrà…

Un Altro Domani, news: Carmen e la rottura con Victor

La faccenda inizierà a delinearsi nel momento in cui Carmen manderà all’aria la sua relazione con Victor Velez de Guevara (Jon Lopez). Dati i sentimenti mai sopiti per Kiros Nsue (Ivan Mendes), la nostra protagonista coglierà la palla al balzo appena apprenderà dalla pettegola Linda Grisel (Esperanza Guardado) che Victor non ha mai smesso di frequentare la sua personale cortigiana.

Dopo aver annullato il matrimonio, Carmen penserà dunque di lasciare la colonia per ritornare in Spagna dalla madre Dolores (Maria Blaco), ma poi capirà di dover stare in Guinea perché non può allontanarsi da Kiros, l’uomo che ama davvero.

Tale decisione porterà Carmen a scontrarsi ancora una volta con Patricia, decisa a scoprire chi sia il suo uomo segreto per continuare a ricattarla…

Un Altro Domani, spoiler: il piano di Kiros e Carmen

A quel punto, dato che Carmen non troverà una soluzione per arginare le pressioni della Godoy, Kiros suggerirà alla sua amata un modo per evitare rappresaglie da parte della dark lady. In pratica, il ragazzo suggerirà alla Villanueva di riprendere ufficialmente la sua relazione con Victor per non destare più alcun tipo di sospetto in Patricia ed organizzare, nel caso, un’altra fuga.

Anche se cercherà di tirarsi indietro perché non se la sentirà di prendere nuovamente in giro il povero Velez de Guevara, Carmen non avrà altra scelta se non accettare il patto proposto da Kiros. Ma, prima di parlare con Victor e riprendere il “rapporto” (con la sua conseguente preparazione del matrimonio), la nostra protagonista vorrà avere un incontro con Patricia per proporle le sue personali condizioni!

Un Altro Domani, trame: Carmen riprende la storia con Victor ma…

Eh sì: in tal senso, possiamo anticiparvi che Carmen comunicherà a Patricia di essere disposta a riavviare la relazione con Victor soltanto se le permetterà di ritornare in fabbrica e le cederà le azioni che il padre Francisco (Sebastian Haro) le ha sottratto in passato ma che, in teoria, spettavano a lei.

Dato che verrà messa letteralmente con le spalle al muro, Patricia dovrà concedere il suo benestare per ambedue le condizioni, ragione che spingerà Carmen a recarsi da Victor per chiedergli perdono e il consenso per riprendere la loro relazione dal punto in cui era stata lasciata.

Ovviamente, dato che sarà completamente all’oscuro dell’ennesimo tranello, Victor sarà ben felice di fidanzarsi nuovamente con Carmen, alla quale prometterà di non fare più alcun passo falso che possa compromettere il loro futuro. Insomma, il compromesso matrimoniale tra Victor e Carmen sarà ancora basato su una menzogna e la situazione sarà sempre più difficile…