Spoiler Un altro domani: problemi tra Cloe ed Erik

La relazione nascente tra i giovani Erik (Alex Mola) e Cloe (Gloria Ortega) sarà complicata fin dai primi istanti. Quando decideranno di mettersi insieme, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, i due entreranno in rotta di collisione a causa di Olga (Monica Miranda), la madre del ragazzo…

Un Altro Domani, news: Olga e Erik, un rapporto difficile

Se avete letto i nostri post, sapete già che il rapporto tra Erik e Olga sarà a dir poco complicato; ciò perché il nipote di Tirso (Oliver Ruano) accuserà la madre dei tanti trasferimenti che ha dovuto affrontare in seguito all’arresto del padre Jorge e riterrà che se ne sia sempre infischiata delle sue necessità.

Proprio per questo, il giovane Noguera si arrabbierà tantissimo con la neo-fidanzata Cloe quando scoprirà che ha osato parlare con Olga in maniera amichevole. Un vero e proprio contrasto che rischierà di aumentare quando Julia Maria Infante (Laura Ledesma) deciderà di assumere la donna nella bottega di mobili come sostituta di Elena Prieto (Aida de la Cruz).

Un Altro Domani, trame: Erik dà buca a Cloe

In questo caso, possiamo infatti anticiparvi che Cloe riuscirà a fatica a farsi perdonare da Erik, che dal canto suo si scuserà per il tono duro utilizzato con lei negli ultimi giorni, precisando che ce l’aveva soltanto con Olga e non avrebbe dovuto estendere al loro “fidanzamento” il suo evidente disagio.

Per siglare la “pace”, i piccioncini decideranno di passare una serata insieme al parco, ma all’ultimo momento Erik non si presenterà e darà buca a Cloe con un messaggio vocale, asserendo che è troppo di malumore per affrontare al meglio la loro uscita. Si tratta dell’ennesimo imprevisto, che spingerà la ragazza a cercare una persona con la quale confidarsi…

Un Altro Domani, spoiler: Cloe manda un messaggio a Dani

In tal senso, occhio al successivo colpo di scena: in preda allo sconforto più totale, Cloe manderà infatti un messaggio all’amico virtuale Dani, visto che sarà ancora all’oscuro che dietro quell’account si celi in realtà l’amica Maria (Kenai White). Quest’ultima risponderà alla richiesta d’aiuto di Cloe oppure continuerà ad ignorarla, esattamente come le avrà consigliato di fare Julia finché non sarà pronta a raccontarle di essere un ragazzo trans?

Dani / Maria, insomma, darà ascolto alla ragione oppure si lascerà sopraffare per l’ennesima volta dai sentimenti che sente per la sua migliore amica?