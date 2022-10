Un Altro Domani anticipazioni: Cloe vuole lasciare Erik per colpa di “Dani”

Fin dai primi giorni, la relazione tra Cloe (Gloria Ortega) e Erik (Alex Mola) non è iniziata con il piede giusto; la situazione sarà dunque destinata a peggiorare nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, dato che la ragazza vorrà lasciarsi alle spalle il suo “nuovo” amore per concentrarsi ancora una volta sull’amico virtuale Dani. Tuttavia, la ragazza dovrà fare i conti con diversi imprevisti…

Un Altro Domani, news: la piccola crisi tra Cloe ed Erik

Se avete avuto modo di leggere i nostri precedenti post, sapete che le prime avvisaglie di crisi tra Erik e Cloe si avranno nel momento in cui il giovane se la prenderà con la sua nuova fidanzata per le troppe confidenze che avrà dato alla madre Olga (Monica Miranda). A quel punto, il nipote di Tirso (Oliver Ruano) si risentirà più del dovuto con Cloe, la quale non riuscirà a capire fino a fondo la natura del suo astio e tornerà nuovamente a scrivere a Dani.

Da un lato Cloe continuerà dunque ad ignorare che dietro quell’account si nasconde l’amica Maria Naranjo (Kenai White), che ancora non le avrà confessato di essere un ragazzo trans profondamente innamorato di lei; dall’altro la stessa Cloe non potrà fare a meno di riscoprire gli antichi sentimenti provati per il misterioso “Dani” e prenderà una drastica decisione…

Un Altro Domani, trame: Cloe decide di lasciare Erik

Eh sì: quando scaverà a fondo dentro di sé, Cloe capirà che ciò che sente per Erik non è minimamente paragonabile all’amore che nutre per “Dani”, ragione per cui anticiperà a Ribero che intende porre fine alla sua relazione per dare una possibilità all’eventuale rapporto al ragazzo che non ha mai visto nemmeno di persona.

Cloe si sentirà infatti capita da “Dani” e non avrà nemmeno un sospetto su Maria, anche se in una conversazione le dirà di trovarla piuttosto simile in alcuni ragionamenti al ragazzo speciale che sta sentendo. Tuttavia, per Cloe non sarà affatto facile troncare con Erik…

Un Altro Domani, spoiler: Cloe cerca di chiudere con Erik ma…

Possiamo infatti anticiparvi che, proprio nel giorno in cui avrà scelto di chiudere, Erik chiederà a Cloe di fargli compagnia in carcere, dove si recherà per fare visita al padre Jorge (che non vede da quando aveva circa sette anni). La donna si troverà quindi costretta a posticipare il momento definitivo con Erik, visto che accetterà di stare al suo fianco in quella difficile occasione.

Insomma, la situazione diventerà sempre più complicata con Maria che non potrà fare a meno di sentirsi in colpa per le tantissime bugie che starà raccontando a Cloe. Come andrà a finire?