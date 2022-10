Spoiler Un altro domani: Diana soffre e vuota il sacco con Julia

Una brutta notizia colpirà Julia Maria Infante (Laura Ledesma) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. La ragazza scoprirà infatti nel peggiore dei modi che il padre Oscar (Manuel Regueiro) e la madre Diana (Cristina de Inza) stanno divorziando dopo tantissimi anni di matrimonio. Spieghiamo dunque meglio come evolverà questa storyline…

Un Altro Domani, news: Oscar arriva a Robledillo con Lian

La faccenda comincerà a delinearsi nel momento in cui Oscar si presenterà a sorpresa a Robledillo accompagnato da Lian, una donna cinese che parlerà soltanto la sua lingua natia e l’inglese, e che lo stesso Oscar presenterà a tutti quanti come una sua stretta collaboratrice. Fin dai primi istanti dall’arrivo dei due, sarà però abbastanza chiaro che Diana è infastidita dalla loro presenza, anche se devierà qualsiasi tipo di domanda ogni volta che Julia cercherà di affrontare l’argomento.

Fatto sta che, col trascorrere dei giorni, Diana sarà sempre più nervosa ed impedirà ad ogni costo che Oscar resti da solo con Julia per metterla al corrente di un’importante novità che lo riguarda. Una tensione che esploderà definitivamente nel corso di una cena, dove la donna si porrà a muso duro contro il marito e scapperà a gambe levate. A quel punto, l’Infante Senior dirà alla figlia che la madre ce l’ha con lui poiché hanno dovuto vendere la casa di famiglia, ma sarà evidente che sta mentendo…

Un Altro Domani, trame: Diana trova consolazione in Mario

In preda ad una vera e propria crisi, Diana sceglierà così di andare a bere qualcosa nel bar dell’hotel di Tirso Noguera (Oliver Ruano), dove inaspettatamente troverà nel burbero Mario (Chema Adeva) una spalla su sui piangere. Anche in questo caso, la madre di Julia non riuscirà però ad aprirsi fino in fondo, anche se accetterà l’aiuto dell’uomo e piangerà in sua compagnia.

Un malessere, quello di Diana, che desterà preoccupazione anche in Julia, che deciderà di affrontarla per chiederle una volta per tutte che cosa le sta succedendo. Agendo in tale maniera, Julia apprenderà qualcosa che non aveva minimamente immaginato…

Un Altro Domani, spoiler: Diana confessa a Julia che Oscar e Lian sono amanti!

Possiamo anticiparvi che Diana vorrà parlare con Julia prima che sia Oscar a farlo. La donna svelerà quindi alla figlia che lei e il marito stanno divorziando poiché l’uomo ha cominciato ormai da sei mesi una relazione con Lian. Un racconto che lascerà interdetta la giovane Infante, anche se finalmente la donna capirà la ragione degli sbalzi di umore di sua madre. Come si comporterà dunque Julia di fronte alla fine del matrimonio dei suoi genitori?