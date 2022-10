Spoiler Un altro domani: la misteriosa accompagnatrice di Oscar

L’improvviso ritorno a Robledillo di Oscar Infante (Manuel Regueiro), il padre “putativo” di Julia (Laura Ledesma), scombussolerà la narrazione di Un Altro Domani ambientata ai giorni nostri. Fin dai primi minuti della sua riapparizione, sarà infatti chiaro che l’uomo condivide un segreto che la moglie Diana (Cristina de Inza) non vuole assolutamente che venga alla luce. Cerchiamo così di capire di che cosa si tratta…

Un Altro Domani, news: il ritorno di Oscar

Oscar farà capolino nel paesello quando, nonostante averle chiesto perdono, Julia non riuscirà a convincere l’amica Elena Prieto (Aida de la Cruz) a ritornare a lavorare nella bottega di mobili. A quel punto, la donna dovrà abituarsi all’idea di avere il compagno Sergio Cuevas (Miguel Brocca) come sostituto della dipendente, anche se l’uomo non avrà alcuna dimestichezza nelle mansioni che occupava Prieto.

Tuttavia, nonostante tutte le problematiche lavorative, Julia potrà tirare un sospiro di sollievo nel momento in cui il padre Oscar busserà alla sua porta, apparentemente per farle visita. Peccato però che il dolce e amorevole papà non sarà da solo…

Un Altro Domani, spoiler: chi è davvero Lian?

Possiamo infatti anticiparvi che Oscar avrà al suo fianco Lian, che presenterà a tutti quanti come una sua collaboratrice di Hong Kong. La donna avrà infatti tutti i tratti somatici cinesi e parlerà soltanto la sua lingua natale e l’inglese, motivo per il quale non capirà nulla di spagnolo.

Mentre Julia e Sergio accoglieranno Oscar e Lian con il sorriso, Diana sarà piuttosto sdegnata dalla presenza del marito a Robledillo, tant’è che si comporterà stranamente pure quando la figlia deciderà di invitare a cena il padre e la sua accompagnatrice. E le stranezze aumenteranno quando Diana “costringerà” sia Oscar e sia Lian a cercare rifugio altrove, evitando che Julia possa dare loro ospitalità nella casa che ha ereditato dalla nonna Carmen (Amparo Pinero) e dal padre naturale Carlos Cruz.

Un Altro Domani, trame: che cosa nascondono Diana e Oscar?

Proprio per questo, Oscar porterà Lian nell’albergo di Tirso (Oliver Ruano) e si assicurerà che possa avere una stanza e un letto in cui dormire. Comunque sia, sarà impossibile non notare l’atteggiamento preoccupato di Diana, che farà in modo che l’Infante Senior non resti mai da solo con Julia. Ma per quale motivo la donna vorrà evitare ad ogni costo che il marito parli con la figlia? Che cosa starà nascondendo? E soprattutto quale sarà il ruolo di Lian in tutta questa faccenda?