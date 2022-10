Spoiler Un altro domani: il colpo di testa di Francisco Villanueva

Fino a che punto sarà disposto a spingersi Francisco Villanueva (Sebastian Haro) per evitare che la fabbrica venga associata al traffico di armi illegali messo in atto da Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia)? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, quando il Generale Serralvo inizierà ad investigare sulla faccenda…

Un Altro Domani, news: perquisizione nella fabbrica!

La storyline prenderà il via quando Serralvo si presenterà alla fabbrica con alcuni dei suoi uomini per perquisirla e scoprire se sono nascoste lì le armi. Grazie al pronto intervento della dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta), l’uomo non troverà però nulla. A quel punto, dato che lo conosce fin da quando era un bambino, la cattivona tenterà inutilmente di far leva sul suo rapporto pregresso con Serralvo per convincerlo a non portare avanti le indagini.

Visto che l’uomo non si farà corrompere, Patricia chiederà dunque a tutti i dipendenti della fabbrica di mentire in caso di interrogatorio, svelando loro che le armi saranno un giorno utili per rendere libera la Guinea dal governo spagnolo. Una mossa che, dopo pochi giorni, si rivelerà inutile dato che Serralvo sparirà nel nulla!

Un Altro Domani, spoiler: Francisco sequestra il Generale Serralvo!

Eh sì: data l’improvvisa sparizione dell’uomo, Patricia arriverà ad avere dei sospetti persino sul conto di Francisco, che a suo dire avrebbe potuto metterlo fuori gioco, arrivando ad ucciderlo, per evitare di macchiare il buon nome della fabbrica. Tuttavia, una volta che verrà messo con le spalle al muro dall’amante, il Villanueva Senior negherà ogni tipo di coinvolgimento nella questione, cosa che porterà la Godoy a pensare che dietro a tutto quanto ci sia il losco Ventura.

Col trascorrere delle puntate, emergerà però che la prima ipotesi formulata da Patricia era quella esatta, visto che il responsabile del rapimento sarà proprio Francisco. Quest’ultimo comunicherà dunque a Serralvo di essere disposto a lasciarlo andare soltanto se darà al solo Ventura la colpa del traffico d’armi, scagionando di fatto sia lui e sia Patricia da ogni tipo di accusa. Una condizione che il Generale accetterà inaspettatamente…

Un Altro Domani, trame: Patricia fa la sua contromossa con Serralvo

Comunque sia, vi anticipiamo che non tutto andrà per il verso giusto: nel momento in cui Serralvo le proporrà di aiutarlo ad incastrare Ventura, esattamente come Francisco gli avrà detto di fare, Patricia passerà al contrattacco poiché temerà una vendetta da parte del pericolosissimo Velez de Guevara Senior.

In pratica, la Godoy farà leva sul desiderio di Serralvo di trasferirsi in Spagna e muoverà le sue conoscenze per garantirgli un posto al Ministero dell’Esercito di Madrid se rassegnerà immediatamente le sue dimissioni e rinuncerà all’indagine su Ventura. Si tratterà di una vera e propria controffensiva che genererà una serie di dinamiche, visto che il Generale alla fine vuoterà il sacco e confesserà a Patricia di essere stato rapito proprio da Francisco. Per i due amanti si creeranno dunque le basi per un accesissimo scontro…