Anche se inizialmente rimarrà malissimo alla notizia del divorzio dei suoi genitori, Julia Maria Infante (Laura Ledesma) non condannerà in eterno il padre Oscar (Manuel Reguiero) per aver messo fine al suo matrimonio con la madre Diana (Cristina de Inza). Nelle prossime puntate di Un altro domani, la ragazza sarà infatti abbastanza conciliante con il padre e tenderà un “ramoscello di ulivo” anche a Lian, la sua nuova compagna…

Un Altro Domani, news: Diana comunica a Julia che sta divorziando da Oscar

La faccenda comincerà ad essere più chiara nel momento in cui Oscar arriverà a Robledillo con Lian, che presenterà a tutti quanti come la sua socia di Shangai. Fin dai primi istanti sarà però chiaro che Diana è alquanto infastidita dalla presenza della donna nel paesello e inizialmente, come se non bastasse, cercherà di fare il possibile per evitare che il marito resti da solo con Julia al fine di darle una notizia.

In ogni caso, dato il caos che si verrà a creare, Diana non riuscirà a mantenersi tutto dentro e dirà alla figlia che lei e Oscar stanno divorziando perché lui, da circa sei mesi, ha iniziato una relazione con Lian. Tali parole daranno modo di capire alla Infante per quale motivo la madre fosse così triste il giorno in cui lei e il compagno Sergio Cuevas (Miguel Brocca) hanno festeggiato il loro divorzio, salvo poi ritornare insieme la sera stessa.

Un Altro Domani, trame: Julia non condanna Oscar

Tutto questo, perciò, a quali risvolti porterà? Inizialmente sotto shock, perché ormai considerava indissolubile il matrimonio trentennale della mamma e del papà, Julia ascolterà le ragioni di Oscar, che le spiegherà per filo e per segno che il suo rapporto con Diana non andava bene ormai da tanti anni. Per tale ragione, la Infante non etichetterà Lian come la cattiva della storia e comprenderà il punto di vista del padre, arrivando pensare che fosse giusto per il papà lasciare Diana piuttosto che trascinare una relazione che non sarebbe più andata da nessuna parte.

Ovviamente, la consapevolezza raggiunta da Julia non piacerà affatto a Diana, che troverà inaspettatamente in Mario (Chema Adeva) una spalla su cui piangere. La storyline si arricchirà quindi di un altro particolare…

Un Altro Domani, spoiler: Julia dà il suo benestare alla relazione tra Oscar e Lian

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, ad un certo punto, Lian e Oscar dovranno lasciare Robledillo per tornare in Cina, per via della mole di affari che dovranno continuare a seguire. Prima della loro partenza, Julia comunicherà dunque al padre che ha accettato la sua storia con Lian, augurando ad entrambi il meglio, e regalerà alla “matrigna” un piccolo soprammobile che lei stessa avrà preparato come segno di pace.

Insomma, la situazione si risolverà per il meglio, ma darà modo a Julia di pensare ulteriormente al suo rapporto con Sergio, che sarà sempre più in bilico. Soprattutto quando Cuevas si macchierà di un’azione che la farà andare su tutte le furie…