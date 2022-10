Spoiler Un altro domani: Patricia sospetta di Francisco, ma lui…

Un’improvvisa perquisizione alla fabbrica innescherà diversi eventi nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. In tutte queste situazioni, al centro della scena ci sarà la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta), che ad un certo punto avrà un atroce dubbio sul compagno Francisco Villanueva (Sebastian Haro).

Un Altro Domani, news: ecco perché Patricia temerà la perquisizione

Appena un commando della guardia civile irromperà nella fabbrica, Patricia vorrà fare il possibile per evitare che il comandante a capo della stessa scopra che nella struttura ha avuto luogo lo smistamento del traffico illegale di arma portato avanti da Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) con il consenso di Francisco.

Inizialmente, la Godoy penserà di far leva sulla sua conoscenza pregressa con il comandante, che conosce fin da bambina, ma, quando l’uomo non vorrà scendere a patti, non avrà altra scelta se non quella di dire agli operai di mentire, in caso di interrogatorio, perché le armi che ha portato in fabbrica serviranno un domani per liberare la Guinea dal dominio della Spagna. Insomma, la situazione comincerà a farsi decisamente delicata e si tingerà di giallo…

Un Altro Domani, spoiler: l’atroce sospetto di Patricia!

Eh sì: dopo tutti questi avvenimenti, il comandante della guardia civile sparirà infatti nel nulla, cosa che porterà Patricia a pensare che Francisco possa essere coinvolto nella strana faccenda. La Godoy manifesterà tale timore al suo compagno, al quale chiederà se si sia sbarazzato definitivamente del nemico.

Da un lato Francisco si sentirà offeso dall’accusa di Patricia, tant’è che ribadirà più volte che non è un assassino e mai lo diventerà, dall’altro la donna si convincerà ad un certo punto che il Villanueva Senior le abbia detto la verità, motivo per cui dovrà cercare un altro possibile colpevole.

Un Altro Domani, trame: Patricia non sa come uscire dalla difficile situazione

E, come facilmente prevedibile, l’altro sospettato sarà Ventura, ossia l’unico uomo con i mezzi a disposizione per far sparire un alto funzionario della Guardia Civile. Ma come si comporterà la cattivona di fronte a questo dubbio? Deciderà di affrontare Velez de Guevara, come ha già fatto in passato, o preferirà prima avere le prove della sua ipotesi?

Quel che è certo è che Patricia dovrà guardarsi le spalle anche da Mabalè (Borè Buika) che, come confesserà a Kiros (Ivan Mendes), accetterà di essere il suo “fido alleato” soltanto per bloccare sue eventuali malefatte, compreso l’inizio della rivolta per liberare la Guinea dalla Spagna. Mabalè non vorrà infatti esporre la sua gente ad un inutile bagno di sangue…