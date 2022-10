Spoiler Un altro domani: tutti i particolari del passato di Tirso e Olga

L’arrivo di Olga (Monica Miranda), la madre di Erik (Alex Mola), a Robledillo de la Sierra “costringerà” Tirso Noguera (Oliver Ruano) a fare nuovamente i conti con il passato che lo lega alla famiglia del fratello Jorge, rinchiuso in carcere per omicidio. Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, emergerà infatti un segreto del tenebroso oste…

Un Altro Domani, news: ecco perché Olga arriverà a Robledillo

Come abbiamo già anticipato, Olga arriverà nel paese su esplicita richiesta di Tirso, che le chiederà di presentarsi lì perché non saprà più come gestire il ribelle nipote Erik. Quest’ultimo ovviamente non prenderà affatto bene l’iniziativa dello zio, tant’è che si sentirà tradito da lui dato che non voleva più avere niente a che fare con la madre. Dal canto suo, Olga cercherà invano di farsi perdonare dal figlio, che non farà altro che recriminarle che la sua vita è stata un vero e proprio inferno solo ed esclusivamente per colpa delle sue mancanze.

Tuttavia, col trascorrere degli avvenimenti, sarà impossibile non notare una certa tensione quando Olga e Tirso saranno nella stessa stanza: un evidente contrasto che Noguera porterà alla luce soltanto grazie all’intercessione di Julia Maria Infante (Laura Ledesma)…

Un Altro Domani, spoiler: il segreto di Tirso ed Olga

Eh sì: con le lacrime agli occhi, per via della commozione nel ricordare il suo triste passato, Tirso confesserà a Julia che ha sempre dovuto cercare di porre rimedio ai crimini che Olga e il fratello Jorge erano soliti commettere. Tale meccanismo si è però interrotto all’arresto dell’uomo, finito in carcere quando, nel bel mezzo di una rapina, ha ucciso per errore un uomo.

Ripercorrendo tutte le fasi della vicenda, Tirso dirà alla Infante che, in quel periodo, Olga non era certamente in grado di prendersi cura di Erik, motivo per il quale ha chiesto l’affidamento esclusivo del nipote, entrando definitivamente in contrasto con lei. Non a caso, all’epoca, la donna reagì scappando con il bambino dall’altra parte del mondo e non consentendo quindi a Tirso di portare avanti la procedura. Una confessione che darà modo ai telespettatori di apprendere che Tirso ha smesso di cercare Erik solo perché non sapeva dove si trovasse!

Un Altro Domani, trame: Erik non sa come sono andate le cose tra Olga e Tirso

A domanda diretta di Julia, Tirso ammetterà dunque che Erik non conosce la verità, ragion per cui ha sempre creduto che lo avesse abbandonato lasciando lui ed Olga al loro destino. Peraltro, il Noguera non vorrà “screditare” questa versione dei fatti perché temerà che, così facendo, possa innescare dei nuovi contrasti tra il nipote e la madre (anche se non vorrà farsi sfuggire Erik ora che lo avrà improvvisamente ritrovato dopo tanto tempo).

Insomma, la situazione sarà abbastanza delicata e non mancherà di riservare ulteriori sorprese nelle prossime settimane…