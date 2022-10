Spoiler Un altro domani: l’intuizione di Victor

Una mossa di Patricia Godoy (Silvia Acosta) sembrerà far capire a Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) che Carmen Villanueva (Amparo Pinero) non è mai stata innamorata di lui. Tuttavia, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, la dark lady riuscirà a volgere la situazione a suo vantaggio…

Un Altro Domani, news: Kiros suggerisce a Carmen di riprendere la relazione con Victor

La storyline inizierà a delinearsi nel momento in cui Kiros Nsue (Ivan Mendes) suggerirà a Carmen di riprendere “per finta” il suo fidanzamento con Victor. L’africano penserà infatti a tale soluzione per evitare che l’amata continui a subire le interferenze di Patricia, disposta a tutto pur di scovare il suo amante e tenerla sotto scacco.

Anche se si sentirà estremamente in colpa per Victor, che dovrà obbligatoriamente prendere in giro per evitare che la Godoy scopra di chi è innamorata davvero, Carmen non troverà altra scelta se non quella di adeguarsi al piano proposto da Kiros; ciò perché avrà bisogno di tempo per organizzare un’altra eventuale fuga con Nsue senza destare alcun tipo di sospetto. In ogni caso, prima di parlare con il Velez de Guevara Junior, Carmen porrà a Patricia una condizione…

Un Altro Domani, trame: Carmen si fa restituire da Patricia le azioni della fabbrica

Eh sì: se avete letto i nostri post precedenti su questo argomento, sapete già che Carmen farà presente a Patricia di essere disposta a riprendere il fidanzamento con Victor soltanto se lei le restituirà le azioni cedutele dal padre Francisco (Sebastian Haro) che spettavano a lei di diritto.

Data la determinazione della ragazza, Patricia verrà letteralmente messa con le spalle al muro e agirà esattamente come la Villanueva le ha chiesto. Carmen rispetterà così la parola data, ma si lascerà sfuggire con la pettegola Linda Grisel (Esperenza Guardado) di essere entrata nuovamente in possesso delle azioni di papà Francisco. Un particolare che innescherà i sospetti di Victor, fino a quel momento al settimo cielo per avere ripreso finalmente i preparativi del matrimonio con Carmen…

Un Altro Domani, spoiler: Victor capisce che Carmen non l’ha mai amato ma…

Possiamo infatti anticiparvi che, forte del suo dubbio, Victor andrà da Patricia e, dopo averle comunicato che ha finalmente capito che Carmen non lo ama e non lo amerà mai, le chiederà apertamente se sia stata lei a pretendere che tornasse insieme a lui per riavere in cambio le azioni di Francisco.

Appreso che è stata Linda a riferire tutto quanto a Victor, Patricia rassicurerà il giovane con una serie di menzogne, etichettando come coincidenza il passaggio delle azioni e la ripresa del fidanzamento, e lo spronerà a credere maggiormente in se stesso, precisando che probabilmente Carmen nutre dei sentimenti nei suoi riguardi ma fa fatica a dimostrarlo per via del suo carattere volubile e facilmente irascibile.

Un discorso che lì per lì sembrerà convincere Victor, tant’è che quest’ultimo prometterà a Patricia di non fare menzione a Carmen del sospetto che ha avuto. Ma fino a quando potrà durare ancora la serie di menzogne?